Projektledare PR
2025-09-30
Just nu är fler människor på flykt i världen än någonsin. UNHCR är FN:s flyktingorgan som leder internationella insatserna för att skydda flyktingar. Men i en tid när allt fler människor tvingas på flykt räcker inte resurserna till behoven och därför måste UNHCR kraftigt öka insamlingen från privat sektor.
Vill du vara med och stärka engagemanget för flyktingar i Sverige och bidra till att fler människor på flykt får det skydd de behöver? Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
För att ytterligare stärka engagemanget för flyktingar och öka synligheten för UNHCR söker Sverige för UNHCR nu en Projektledare PR till vårt kommunikationsteam. Är du en kreativ och driven person som brinner för PR, influencer marketing och att bygga varumärke genom engagerande kommunikation? Då kan det vara dig vi söker!
Som Projektledare PR kommer du bland annat att:
- Ta fram och implementera strategiska kommunikationsplaner som stärker organisationens varumärke och synlighet.
- Initiera och genomföra PR-aktiviteter tillsammans med olika samarbetspartners.
- Projektleda samarbeten med influencers, samt genomföra kampanjer från idé till resultat.
- Identifiera, etablera och underhålla relationer med relevanta influencers och andra samarbetspartners.
- Vara kontaktperson och samordnare för PR- och influenceraktiviteter inom Sverige för UNHCR och inom internationella UNHCR.
- Du samarbetar nära Pressansvarig och kan vara behjälplig i att hantera förfrågningar från media.
- Ta fram olika typer av innehåll för samarbeten och aktiviteter (foto, film, manus, bloggtexter, tryckmaterial m.m.).
- Ansvara för praktiska delar kring PR-aktiveringar som event, PR-bud och enklare trycksaker.·Följa upp, analysera och rapportera resultat av kampanjer och aktiviteter.
Tjänsten är placerad på vårt kontor i centrala Stockholm och rapporterar till Kommunikationschefen. Viss möjlighet till hybridarbete finns efter överenskommelse.
Rollen avser ett föräldravikariat på heltid i minst 12 månader. Så ansöker du
Vill du bli en del av Sverige för UNHCR och bidra till att fler människor på flykt får skydd och hopp om en framtid? Skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 12 oktober. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
- Högskoleutbildning inom media, kommunikation eller annan relevant inriktning.
- Minst fem års erfarenhet som projektledare inom PR, kommunikation eller influencer marketing.
- God förståelse för sociala medier och digitala trender.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
- Erfarenhet av att arbeta i nära samarbete med externa byråer och partners.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att producera eget innehåll för digitala medier, samt känner dig trygg med att hantera en kamera för video- och stillbildsmaterial. Även positivt om du har erfarenhet av Photoshop, Indesign, Premiere Pro och Canva för enklare formgivning. Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är en kreativ och initiativrik person som trivs i en roll med många kontaktytor. Du är strukturerad och noggrann men också flexibel, och du har lätt för att samarbeta och bygga relationer. Viktigast av allt är att du vill använda din kompetens för att bidra till en tryggare värld för människor på flykt.
UNHCR är FN:s flyktingorgan med uppdrag att skydda människor som har tvingats fly från krig, konflikt eller förföljelse och hjälper dem att skapa en bättre framtid.
Sverige för UNHCR är UNHCR:s samarbetspartner och har som uppdrag att samla in pengar från den privata sektorn till UNHCR:s arbete världen över och att öka medvetenheten bland den svenska allmänheten om situationen för människor som har tvingats fly sina hem.
