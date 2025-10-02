Projektledare på 50% till Statlig myndighet!
2025-10-02
Om tjänsten
Vi söker nu en Projektledare på 50% till en statlig myndighet! I tjänsten stöttar du de sakkunniga med årsredovisning, planeringsdokument och budgetunderlag. Du hjälper till med administration, dokumentation och uppföljning, samt ser till att arbetet följer planeringen. Rollen innebär också att delta vid möten, rapportera status och bidra i utvärderingar.
Tjänsten omfattar bland annat följande arbetsuppgifter:
• Stödja de sakkunniga i arbetet med framtagande av myndighetens årsredovisning enligt kraven i Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
• Stödja i arbetet med andra produkter för planering som verksamhetsplan och budgetunderlag.
• Stödet behövs främst i driftledning, administration och dokumentation av progress samt utvärdering av arbetsprocesser.
• Förväntas stödja de sakkunniga med att säkerställa att projektaktiviteter bedrivs i enlighet med beslutad planering.
• Förväntas stödja de sakkunniga med att administrera och dokumentera progress.
• Förväntas stödja de sakkunniga med att facilitera arbetsmöten.
• Förväntas stödja de sakkunniga med att rapportera status till styrgrupp.
• Förväntas stödja de sakkunniga med att utvärdera arbetsprocessen.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Projektledare är ett konsultuppdrag på deltid, 50%, med start 20 oktober 2025, eventuell tidigare, och beräknas pågå till och med mars månad 2026. Distansarbete kan förekomma efter överenskommelse med myndigheten.
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som projektledare
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Erfarenhet att arbeta enligt någon av de vanligaste förekommande projektmodellerna t.ex PMP, Lean, Sig Sigma, Prince 2
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Om dig
Du är en person som är stresstålig och kan behålla fokus även i pressade situationer. Du kommunicerar på ett tydligt och professionellt sätt och har en väl utvecklad samarbetsförmåga.
Säkerhetsklassat uppdrag
Observera att detta uppdrag är säkerhetsklassat, då myndigheten bedriver säkerhetskänslig verksamhet. En säkerhetsprövning, inklusive bakgrundskontroll, kommer därför att genomföras på slutkandidaten. Kandidaten kommer även genomgå en säkerhetsprövning
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2025-10-09.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Nyström via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: Maja.Nystroem@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Maja Nyström Jobbnummer
9538174