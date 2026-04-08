Projektledare Ombyggnad
Nu söker vi en ny kollega till vår verksamhet, är det du?
Vår ombyggnadsverksamhet i Norra Skåne söker en ny kollega, är det kanske du? Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och driva och förverkliga många av de underhålls- och ombyggnadsprojekt som våra förvaltade bostadsrättsföreningar står inför.
Ett jobb inom ombyggnad på Riksbyggen är utvecklande och varierande. Projekten varierar stort i art, komplexitet och längd. Exempel på projekt är ombyggnad av lokaler till nya lägenheter, stambyten, klimatskal, hissar, nya gårdar, ventilation och diverse energiåtgärder såsom solceller och laddstolpar. Inför varje projekt sätter projektledaren ihop ett team av konsulter som tillsammans projekterar fram handlingar och handlar upp entreprenad. Projektledaren driver sedan vidare i produktionsfasen till godkänd slutbesiktning och under hela garantitiden. Under alla skeden sker detta i tät dialog med kunden som oftast är en bostadsrättsförening. Detta är en roll där projektledaren verkligen får jobba från ax till limpa med stor frihet.
Hos oss gör du skillnad
En projektledare hos Riksbyggen har en viktig roll där man/vi får ett stort förtroende från våra kunder. Du är en del av underhålls- och ombyggnadsprojekten från start till mål. Det innebär att du är med redan från analysfasen av kundens boendemiljö och ekonomi, införsäljning till kund, myndighetskontakter, projektering och genom hela byggprocessen med slutbesiktning och överlämning, ända tills garantitiden har gått ut. Du driver med andra ord dina egna projekt under alla skeden och har ansvar för så väl genomförande som resultat.
När du inte är ute på byggarbetsplatser, träffar kunder eller entreprenörer kommer du att arbeta från vårt kontor i Helsingborg tillsammans med dina kollegor. Hos oss har du en fri roll där du själv ges möjlighet att planera din tid och dina projekt.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker framför allt rätt person för att ingå i vårt team och som kontakt till våra kunder. Någon som tycker att det är kul att driva projekt och som vill driva flera projekt samtidigt i flera olika skeden. Du har 2-3 års erfarenhet av projekt- och produktionledning inom fastighetsbranschen och kunskap om bostadsrättsföreningar.
Du är utbildad högskoleingenjör, civilingenjör och/eller har erforderlig kompetens och erfarenhet från fastighetsbranschen. Det är meriterande om du har lett projekt från analys och projektering till genomförande och avslut, samt ansvarat för budget och prognos. Du är kvalitetsmedveten och har förmåga att hantera helhet i affären mellan dig och kund.
Du har en säljande och förtroendegivande sida och trivs med att både jobba självständigt och nära dina kollegor. Det är viktigt att du tycker om att leda mot mål, har bra samarbetsförmåga och är lyhörd inför dina kunder. Den medarbetare vi söker är van att jobba digitalt och i en ständigt varierande miljö. Din drivkraft och kommunikativa förmåga är nyckeln till ett gott samarbete med såväl kunder som kollegor.
För detta uppdrag med många återkommande och komplexa arbetsuppgifter krävs både branschkunskap och noggrannhet. Det är meriterande om du har kunskaper om entreprenadjuridik, PBL och arbetsmiljö BAS-P och U. Det är även meriterande om du har erfarenhet av energi och hållbarhetsfrågor.
Vad kan Riksbyggen erbjuda dig?
Du får tillsammans med ett engagerat och trevligt team vara med om spännande projekt, med stor möjlighet att vara med och påverka dess genomförande, och med många kontaktytor. Vi erbjuder dig utmanande, stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter i ett kreativt arbetsklimat och god kompetensutveckling. Vi förbättrar ständigt vårt arbetssätt där man som medarbetare kan påverka fortsatt utveckling av vår affär, hållbarhet, effektivisering och digitalisering mm.
Tjänsten är tillsvidare på heltid och kräver körkort samt tillgång till bil. Tjänsten är placerad i Helsingborg men även projekt på andra orter inom marknadsområdet kan förekomma.
Riksbyggen ser mångfald som en styrka och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Riksbyggen tillämpar provanställning.
Din ansökan skickar du till oss via vår hemsida www.riksbyggen.se
senast den 2026-05-03. Vi arbetar med löpande urval så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så sök redan idag!
Vid frågor kontakta Anna Larsson, leveranschef Ombyggnad Norra Skåne, telefon: 042-185458 eller epost: mailto:anna.x.larsson@riksbyggen.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120235".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksbyggen ekonomisk förening
250 02 HELSINGBORG
För detta jobb krävs körkort.
Riksbyggen
leveranschef
Anna Larsson anna.x.larsson@riksbyggen.se
