Projektledare Ombyggnad - Riksbyggen Ek För - Byggjobb i Örebro

Riksbyggen Ek För / Byggjobb / Örebro2021-04-13Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar hållbara boendemiljöer. Vi är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med både bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder. Vi finns över hela landet och är 2 800 medarbetare. Riksbyggen är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande.Vi arbetar nära våra kunder och vi ser gärna att du i ditt jobb hos oss kan vara ledamot i någon av våra bostadsrättsföreningar. Välkommen!Vi söker dig som vill vara med och förverkliga och driva underhålls- och ombyggnadsprojekt, som våra förvaltade bostadsrättsföreningar och kommersiella lokaler i Örebroregionen. Vår ombyggnadsverksamhet är en viktig del för Riksbyggens helhet och för det långsiktiga engagemanget hos våra kunder.Vad ska du göra?Rollen projektledare ombyggnad är viktig. Du kommer att vara med och leda underhålls- och ombyggnadsprojekten från början till slut. Det innebär att du är med redan från projektidé och försäljningsarbete, genom hela byggprocessen med slutbesiktning och överlämning, ända tills garantitiden har gått ut. Du ansvarar för att uppfylla projektets leverans avseende; ekonomi, tid och kvalité, samt är delaktig i långtidsplanering framåt. Löpande kontakt med kunder och entreprenörer och ett nära samarbete med vår fastighetsförvaltning är viktiga nycklar till framgångsrika ombyggnadsprojekt.Vem är du?Vi söker dig som har byggutbildning och erfarenhet av att driva och ansvara för ombyggnadsprojekt av bostäder och lokaler. Du är etablerad i bygg- och fastighetsbranschen. Du har erfarenhet och känner dig trygg i att ackvirera ombyggnadsarbeten och att arbeta med styrelser i bostadsrättsföreningar. Du har ledarskapserfarenhet i projektarbeten eller ambition att utvecklas mot det. Meriterande om du är kvalitetsansvarig enligt PBL och innehar BAS-P.Arbetsmiljön är kreativ och du behöver vara lyssnande och prestigelös för att passa in i teamet. Det är viktigt att ha förmågan att förstå och bemöta kunders behov genom en naturlig och förtroendefull dialog, och att du kan kommunicera i tal och skrift på ett tydligt sätt. Som person är du affärsmässig, ansvarstagande och kan arbeta självständigt.Tjänsten kräver körkort och tillgång till egen bil, det kan förekomma en del möten på kvällstid. Det är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort i Örebro, men projekt kan förekomma även på andra orter inom regionen.2021-04-13Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan snarast till oss via www.riksbyggen.se under Jobba hos oss/Lediga jobb dock senast 2021-05-16.Har du några frågor eller funderingar?Kontakta Anna Österman, tf Produktionschef på telefon; 018-189717 eller via mejl; anna.osterman@riksbyggen.se Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor.Vill du precis som vi, vara med och skapa något betydelsefullt för framtiden - utveckla hållbara idéer tillsammans och skapa fler möjligheter för fler människor? Vill du ha utrymme att växa, tänka nytt och tänka längre? Vill du även ha möjlighet att ansvara för din egen tid, så att du kan skapa balans i vardagen och få ihop livspusslet. Kort sagt, önskar du en utmanande och stimulerande arbetsplats? Välkommen att jobba för en gemensam framtid. Både för dig och samhället. Välkommen till oss på Riksbyggen.Se gärna vår film om hur det är att jobba hos oss!Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnl ökSista dag att ansöka är 2021-05-16Riksbyggen Ek För5689074