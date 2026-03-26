Projektledare och specialist inom elkraft
Vi på ic.energy söker fler engagerade elkraftskonsulter som vill vara med och bygga något stort tillsammans! Oavsett om du är specialist på stationer, luftledningar, kontrollanläggningar eller komplexa energisystem - hos oss finns plats för dig som vill göra skillnad.
Om rollen och dig Som konsult hos oss får du möjlighet att arbeta i stora infrastrukturprojekt inom elkraft, bygg och kärnkraft. Beroende på din bakgrund söker vi just nu flera olika roller till oss, bl.a. projektledare, projektingenjörer, byggledare, byggkontrollanter, kontrollanläggningsingenjörer, besiktningsmän m.fl.
Vi samarbetar med stora aktörer inom energibranschen och våra uppdrag spänner över hela landet. Har du tidigare erfarenhet från spänningsområde 130 - 400 kv eller från mark och anläggning i infrastrukturprojekt, är det meriterande.
Hos oss får du möjlighet att växa, både i ditt uppdrag och i din egen kompetens. Våra uppdrag inom infrastruktur är ofta långsiktiga och stabila, och därför lägger vi stor vikt vid att bygga hållbara relationer med våra medarbetare. Många uppdrag sträcker sig över flera år, vilket ger dig både trygghet och utrymme att utvecklas i den riktning du själv vill.
Vilka är vi och varför ska du välja oss? Vi är ett konsultföretag med teknikkonsulter som har spetskompetens inom energi, bygg, elkraft och infrastruktur. Vi motiveras extra mycket av projekt som har betydelse för vår framtid. Hos oss hittar du engagerade och smarta kollegor som bildar en stark och omtänksam gemenskap. Hos oss är det roligt att jobba och inte nog med det så har vi såklart också särskilt bra villkor i form av bra löner, flexibilitet, friskvårdsbidrag, tjänstepension, sjukförsäkring och roliga aktiviteter.
Vårt huvudkontor ligger i Varberg och vi verkar i uppdrag på väst- och östkusten med kontor även i Mölndal och Oskarshamn. Vi är redan ett gott gäng kollegor och vi vill bli fler. Vi har påbörjat en spännande resa som vi gärna vill ha dig med på!
Övrigt Känner du igen dig i beskrivningen ovan och vill vara en del av vårt gäng? Skicka in din ansökan, CV + ev. personligt brev innan den 19 april. Rekrytering sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem.
För frågor kring tjänsten kontakta rekryterande chef Mattias Elmquist Runevad på mattias.runevad@icenergy.se
eller ring 073 184 76 52 Så ansöker du
