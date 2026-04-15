Projektledare och processledare inom strategisk transformation
Publiceringsdatum2026-04-15Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett viktigt förändringsarbete där upphandling och inköp ska utvecklas från en främst administrativ funktion till ett strategiskt verktyg i klimatomställningen. Uppdraget handlar om att skapa tydlig riktning, struktur och framdrift i en politiskt styrd organisation som vill stärka kopplingen mellan beslutade klimatmål och det praktiska arbetet i verksamheten.
Idag finns fungerande arbetssätt för upphandling och avrop, men också ett tydligt behov av att arbeta mer samlat och målstyrt. Det gäller bland annat att skapa en gemensam målbild, tydligare koppla klimatmål till inköpsprocesser, förbättra uppföljningen av klimatrelaterade effekter och få bättre samordning mellan strategisk nivå och operativt genomförande.
Du leder en inledande analys- och designfas i nära samverkan med relevanta funktioner i organisationen. Målet är att lägga grunden för ett mer strukturerat och strategiskt arbetssätt där inköp blir ett aktivt styrmedel i hållbarhetsarbetet. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill kombinera förändringsledning, processutveckling och samhällsnytta i en miljö där ditt arbete kan få tydlig effekt.
ArbetsuppgifterDu leder och strukturerar det operativa utvecklingsarbetet och säkerställer att arbetet rör sig framåt.
Du genomför en översiktlig nulägesanalys av arbetssätt, processer och styrning inom upphandling och inköp.
Du identifierar gap mellan nuläge och önskat läge samt tydliggör utvecklingsbehov.
Du tar fram en konceptuell målbild för framtida arbetssätt, exempelvis enligt COM/TOM eller motsvarande metodik.
Du föreslår prioriterade utvecklingsområden och nästa steg för fortsatt genomförande.
Du stöttar dialog, samordning och förankring mellan berörda funktioner.
Du sammanställer beslutsunderlag och presenterar resultat för ledning, styrgrupp och andra nyckelpersoner.
Du driver arbetet metodiskt och strukturerat, gärna med stöd av ASE-ramverket eller likvärdig metodik.
KravDu har minst 3 års erfarenhet av operativ projektledning i komplexa organisationer, och denna erfarenhet ska ha använts under de senaste 3 åren.
Du har minst 3 års erfarenhet av att leda utvecklings- eller förändringsarbete inom offentlig sektor, och erfarenheten ska vara förvärvad eller tillämpad under de senaste 3 åren.
Du har minst 3 års erfarenhet av att strukturera och genomföra nulägesanalyser samt ta fram målbild, exempelvis enligt COM/TOM eller motsvarande metodik. Erfarenheten ska ha använts under de senaste 3 åren.
Du har minst 1 års erfarenhet av att arbeta med eller leda arbete baserat på ASE-ramverket eller likvärdig metodik för strategisk transformation, och denna erfarenhet ska ha använts under det senaste året.
Du är självgående och van att skapa struktur, bygga förtroende och driva arbete framåt.
Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt och känner dig trygg i att utmana befintliga arbetssätt med hänsyn till organisationens förutsättningar.
MeriterandeDu har minst 2 års erfarenhet av arbete med upphandling, inköp eller styrning kopplat till inköpsprocesser, med erfarenhet som använts under de senaste 2 åren.
Du har minst 2 års erfarenhet av klimatarbete, hållbarhetsstyrning eller motsvarande, och denna erfarenhet ska ha använts under de senaste 2 åren.
Du har minst 2 års erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet eller annan politiskt styrd organisation, med erfarenhet som använts under de senaste 2 åren.
Erfarenhet av ASE-ramverket är särskilt meriterande.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7571009-1947714". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
745 34 ENKÖPING
