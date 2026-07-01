Projektledare & Projekteringsledare
Norconsult Sverige AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-07-01
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Får du mål, människor och komplexa byggprocesser att hänga ihop från idé till färdig byggnad? Kom och driv projekt framåt med struktur, affärsmässighet och ett tydligt ledarskap.
Avdelningen Projekt- & Byggledning består av tre grupper med huvudorterna Stockholm, Göteborg och Malmö. Grupperna består idag av mellan 6 – 8 medarbetare med varierad erfarenhet och specialistkunskap vilket skapar ett gott samarbetsklimat. Vi önskar att utöka grupperna i antal för en starkare lokal närvaro, samt bygga vidare med nyckelpersoner som bl.a. kan leda våra största generalkonsultuppdrag.
Våra kunder är både offentliga och privata och i alla skeden. Med fördel driver vi projektet från tidig idé och till färdig byggnad, gärna tillsammans med fler kollegor.
Vi vill utöka avdelningen med dig som jobbar som Projektledare och Projekteringsledare då detta är vår huvudsakliga affär, men vi erbjuder även tjänster som t.ex. byggledning, BAS-P, kontrollansvarig, kalkyl.Publiceringsdatum2026-07-01Profil
Vi söker både dig som har 5-års erfarenhet, och även dig som har 10-års erfarenhet av rollen som Projektledare och Projekteringsledare av bygg- och fastighetsprojekt.
Du har ett starkt engagemang, ett naturligt driv och en vilja att ta ansvar för både uppdrag och människor. Som person beskrivs du bäst som initiativtagande, lösningsorienterad och ser med förmågan att se möjligheter där andra ser utmaningar. Du trivs i sociala sammanhang, bygger förtroendefulla relationer och bidrar aktivt till både teamets och verksamhetens utveckling.
Att coacha, stötta och utveckla kollegor är något du ser som en självklar del av ditt ledarskap. Du kombinerar ett strategiskt perspektiv med ett prestigelöst förhållningssätt och tycker om att dela med dig av din erfarenhet.
För att lyckas i rollen behöver du:
minst en högskoleingenjörsutbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
minst 5 resp 10 års erfarenhet inom byggprojektledning/projekteringsledning.
kunna kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift
Vi ser det även som meriterande med en eller flera av följande:
BAS-P/U
Goda kunskaper inom entreprenadjuridik
Kalkyl
KA-K behörighet
Vidare har du ett etablerat kundnätverk och förstår värdet av långsiktiga relationer och affärsutveckling. Du är van att leda och samordna andra, skapa struktur i uppdrag samt säkerställa att resurser används på ett effektivt sätt.
För dig med +10 års erfarenhet ser vi också att du har ett genuint intresse för att stötta, coacha och utveckla yngre kollegor samt bidra med din erfarenhet till verksamhetens fortsatta utveckling. Du är bekväm med att representera verksamheten i styrgrupper och andra strategiska forum.
Vi är Norconsult
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte "Varje dag förbättrar vi vardagen", söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi är 7200 medarbetare i koncernen och 1500 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor. Med över 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.
För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. En större bredd av perspektiv hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver behärska svenska obehindrat i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att det är ditt modersmål.
Bekanta dig med dina blivande ledare:
Gruppledare Caroline Lang | LinkedIn
Avdelningschef: Fredrik Karlsson | LinkedIn
Välkommen med din ansökan!
Till oss söker du med CV och en motivationstext. Observera att vi endast tar emot elektroniska ansökningar.
Urvalsfasen startar under vecka 33.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norconsult Sverige AB
(org.nr 556405-3964), http://www.norconsult.se/
Theres Svenssons gata 11 (visa karta
)
417 55 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg - Theres Svenssons gata Kontakt
Contact
Fredrik Karlsson Fredrik.Karlsson@norconsult.com 101418094 Jobbnummer
9988095