Projektledare & Filmproducent
2026-01-22
Älskar du YouTube, sociala medier, storytelling och att förvandla stora kreativa idéer till verkliga projekt? Då kan det vara just dig vi letar efter.
Squidmar Miniatures är en av Sveriges största YouTube-kanaler - och världens största kanal för figurmålning. Vi söker en producent / projektledare i toppklass som kan hjälpa oss att förvandla kreativt kaos till färdiga, levererade och världsklassiga videor och produkter.
Vi vill hitta någon som verkligen lever och andas YouTube. Någon som förstår content-strategi, tempo, thumbnails, struktur och storytelling - och som förmodligen kan mer än vi gör om hur man planerar och levererar riktigt bra videor. Du behöver inte vara en mästare på figurmålning, men du behöver ha ett genuint intresse för det vi gör och kunna lära dig våra processer snabbt.
Den här rollen ligger precis i skärningspunkten mellan kreativitet, struktur och ledarskap. Du hjälper oss växa - utan att vi tappar det som gör Squidmar unikt.
Du kommer hantera sponsorer, tidslinjer och leveranser - men också vara djupt involverad i den kreativa processen: utveckla idéer, forma manus och se till att projekten faktiskt blir av. Om något verkar omöjligt - filma på en knäpp plats, hitta en sällsynt figur eller skjuta upp något vilt i rymden - då är det du som löser det.
"Omöjligt" finns egentligen inte i ditt ordförråd.
Och du genomför saker snabbare än GW säljer slut på en ny release.
Om det låter som en dröm att bygga ambitiösa kreativa projekt - hör av dig.
Läs mer & se våra videor:https://www.youtube.com/c/SquidmarMiniatureshttps://www.youtube.com/@squidlybits1985
Rollbeskrivning
Som Project Manager / Producer är du ansvarig för att se till att stora idéer faktiskt händer.
Du kommer att:
Äga och driva projekt från idé till genomförande
Koordinera mellan content, plattformar, produkter, produktion och partners
Sköta kommunikationen med sponsorer
Bygga struktur utan att döda kreativitet
Se problem tidigt och lösa dem lugnt
Hjälpa till att prioritera rätt när allt känns viktigt
Det här är inte en passiv koordineringsroll. Du förväntas leda, utmana beslut och ta ansvar när saker går fel.
Vi söker någon som:
Lär sig snabbt - och anpassar sig ännu snabbare
Är bekväm med att fatta beslut utan fullständig information
Inte är en följare - utan en ledare
Är mer strukturerad än de flesta
Håller deadlines och alltid levererar
Tar snabba beslut och rör sig snabbt framåt
Kan kommunicera tydligt med både kreatörer och icke-kreatörer
Har dokumenterad erfarenhet av att driva projekt eller team (titlar är mindre viktiga än verkligt ansvar)
Är lugn under press och bra i röriga situationer
Viktig information (läs detta)
Alla roller kräver att du är baserad i Umeå - eller har en tydlig plan för att flytta hit.
Vi anställer inte snabbt. Vi anställer rätt.
Vi kan tyvärr inte lova svar till alla sökande.
Portfolio, verkligt arbete och resultat väger tyngre än CV och titlar.
Om du läser detta och känner att det beskriver dig exakt - då vill vi höra från dig.
Om du är osäker men taggad - då kan du mycket väl vara vår unicorn.
Lön sätts efter erfarenhet och förmåga att leverera i rollen.
Kontakt och information
Omfattning: Heltid, Tillsvidare
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande och tjänsten kommer tillsättas när vi hittar rätt!
Placeringsort: Umeå
Så söker du
Vi anställer inte baserat på hype, titlar eller polerade buzzwords.
Vi bryr oss om vem du är, hur du tänker - och vad du faktiskt har gjort.
För att söka, skicka följande:
1. Digitalt PDF-CV
Ett kort och tydligt CV.
Visa vad du har jobbat med, vilket ansvar du haft och vad du lärt dig.
Länkar till portfolio, videor eller genomförda projekt är starkt meriterande.
2. Introduktionsvideo - max 3 minuter
Detta är viktigare än ditt CV.
Berätta:
Vem du är
Varför du vill jobba på Squidmar Miniatures
Varför just den här rollen passar dig
Vilken erfarenhet du har
Det behöver inte vara proffsproducerat.
En enkel, ärlig video är bättre än en polerad. Lägg upp på YouTube och dela länken med oss.
3-5 Referenser
Personer vi faktiskt kan prata med.
Skicka din ansökan till: jobs@squidmar.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: jobs@squidmar.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emilnyström Media AB
(org.nr 556971-0055), http://www.squidmar.com
Kalkvägen 6 (visa karta
)
907 40 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9698534