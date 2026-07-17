Projektledare Nobina Stockholm
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2026-07-17
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Vi ser fram emot att välkomna en projektledare som ställer relevanta frågor och trivs med att driva komplexa projekt. I den här rollen får du möjlighet utmana dig själv och bidra till Nobinas fortsatta utveckling! Du får en central roll i att leda strategiskt viktiga projekt, forma arbetssätt och bidra till organisationens fortsatta vidareutveckling! Vi söker en projektledare med 5-8 års erfarenhet som trivs med att ta ansvar, driva förändring och coacha andra.
Om jobbet och dina ansvarsområden
Som Projektledare inom PMO & Kontraktsetablering är du en central del i Nobinas arbete med att driva förändring och skapa affärsvärde. Du leder projekt kopplade till verksamhetsplaner och strategiska initiativ genom att driva projekt enligt Nobinas projektmetodik. Rollen är både strategisk och operativ och du är med från kravkartläggning till genomförande av komplexa projekt och säkerställer att allt sker med kvalitet. I din vardag kommer du att:
Driva projekt från initiering till mål, med fokus på implementering och resultat samt säkerställa kvalitet och leverans i enlighet med Nobinas projektstandard
Säkerställa övergripande planering, styrning och uppföljning av projektet inkl. risker, beroende, tidplan, ekonomisk uppföljning samt rapportering
Säkerställa kontinuerlig riskhantering, förändringshantering och avvikelsehantering
Koordinering mellan våra operativa avdelningar, IT och annan verksamhet
Motivera och leda alla involverade för att bidra till att uppnå projektets mål
Koordinera resursbehov och tillgång till resurser
Personliga egenskaper och kvalifikationer
För att lyckas i rollen som Projektledare inom PMO & Kontraktsetablering har du ett coachande och närvarande ledarskap. Du är en teambildare som inspirerar och stöttar kollegor för att nå gemensamma mål. Du tar egna initiativ, har ett stort individuellt ansvar och trivs med att arbeta i en organisation där förändring är en naturlig del.
Du säkerställer att projekt genomförs med kvalitet och resultatfokus, har en affärsmässig inställning och ser helheten i verksamheten. Du bygger långsiktiga relationer, samarbetar väl med olika intressenter och motiverar människor utifrån deras drivkrafter. Du hanterar meningsskiljaktigheter lösningsorienterat, fattar beslut som skapar samsyn och använder din analytiska förmåga för att omsätta möjligheter och risker i konkreta planer som skapar värde. Vidare ser vi att du har:
Relevant högskoleutbildning inom organisationsstyrning, beteendevetenskap eller projektledning, eller motsvarande kompetens genom praktisk erfarenhet. Vi värdesätter även den långa vägen där du byggt kompetens genom att utvecklas från operativa roller till ledande ansvar.
Minst fem års projektledarerfarenhet, eller dokumenterad skicklighet i en specialistroll med förmåga att leda andra i komplexa projekt.
Erfarenhet av att arbeta med förändringsledning och riskhantering
God kommunikativ förmåga, både verbalt och skriftligt, på svenska och engelska samt förståelse för danska och norska.
Goda kunskaper inom IT-området.
Det är meriterande om du har erfarenhet från kollektivtrafiken och kunskap om lagar och avtal inom persontransportbranschen, BBA-avtalet, miljöfrågor och arbetsmiljö men det är inget krav.
Om tjänsten och ansökan
Tjänsten är på heltid 100% med placering i Stockholm, vi tillämpar provanställning och individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nobina Sverige AB
(org.nr 556057-0128), https://www.nobina.se/
Terminalvägen 24 (visa karta
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171 73 SOLNA Jobbnummer
10005067