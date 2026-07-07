Projektledare Muskö
Saab Aktiebolag / Civilingenjörsjobb / Haninge Visa alla civilingenjörsjobb i Haninge
2026-07-07
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Projektledare underhåll ubåt
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Som Projektledare inom In Service Support Business Unit Submarines, så leder och koordinerar du arbeten i våra underhållsprojekt av ubåtar. Det kan gälla både förebyggande och avhjälpande underhåll, årsöversyner samt mindre modifieringar. Du samverkar med intressenter såväl internt som externt.
Som projektledare är du helhetsansvarig för de tilldelade projekten ifrån förberedandet till leverans och slutdokumentation.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Leda och samordna helheten i underhållsprojekt
Skapa och följa upp tids- och aktivitetsplaner för projektet
Tvärfunktionell koordinering av produktionsaktiviteter
Följa upp kostnader, kvalitet, samt leverans av projekt
Bedöma behov och begära resurser både inom och utanför företaget
Rapportera projektets progress löpande till beställare
Detta är en självständig och fri roll där stort ansvar ligger på dig i att styra och driva dina projekt i mål tillsammans och med hjälp av dina kollegor.
Placeringsort är Muskö men tjänsteresor kommer att förekomma främst till Karlskrona.Profil
För att trivas att arbeta med underhållsprojekt krävs att du gillar att skapa ordning i projekt som ofta kan förändras i omfattning. Det är viktigt att vara lösningsorienterad och adaptiv inom vissa ramar. Då placeringsorten är under expansion kommer det att krävas att du som person är mycket driven och utåtriktad.
Vi tror att några viktiga egenskaper för dig är
Din förmåga att kunna växla mellan att se helheten och sätta dig in I relevanta detaljer
Social kompetens och lätt att bygga nätverk och knyta kontakter.
Högt driv, för att lyckas ta projekten i mål inom utsatt tid krävs ett stort mått av ägandeskap och ansvarstagande.
Att vara styrande och delegerande. Genom att skapa tvärfunktionella projektteam där uppgifter delegeras, följs upp och erfarenheter omhändertas systematiskt.
Din affärsmässighet gör att du sätter dig in I kundens behov på såväl kort som lång sikt.Kvalifikationer
Relevant universitets-/högskole- YH/KY-utbildning
Att vara en naturlig ledare som lyfter fram gruppen och skapar förtroende gentemot både kund och arbetskamrater.
God kommunikationsförmåga i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Körkort B
Erfarenhet av projektledning.
Meriterande
Erfarenhet utav underhållsprojekt
Ledarskapsutbildning, grundläggande ekonomisk och kommersiell utbildning, projektadministrativ utbildning
Formell projektledarutbildning eller motsvarande certifiering
Kännedom om fartyg (Ubåtar mycket meriterande)
Kännedom om SAAB stödsystem
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Muskö Örlogshamn (visa karta
)
148 95 MUSKÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9995905