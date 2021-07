Projektledare mot investerings och exploateringsprojekt - Göteborgs kommun - Byggjobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Byggjobb / Göteborg2021-07-05Göteborg är mitt uppe i ett stort stadsutvecklingssprång. Vår stad växer varje år och har ambitioner att fortsätta växa som regionens kärna. Trafikkontoret har en central roll i utvecklingen av staden, men också att förvalta den befintliga staden. Idag är vi ca 470 medarbetare som planerar, bygger, förvaltar och utvecklar stadens infrastruktur, gator och offentliga rum till största möjliga nytta för stadens boende, besökare och verksamma. I vårt uppdrag finns också att boka och administrera färdtjänstresor och andra serviceresor. Tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i Göteborgs stad arbetar vi för att Göteborg ska fortsätta växa och utvecklas till en stad för alla.2021-07-05Stadsutvecklingen i Göteborg ökar och kommer vara i fokus under de närmsta 15 - 20 åren.Nu söker vi en till två projektledare inom byggnadsverk mot investerings och exploateringsprojekt till vår enhet Byggnadsverk och Belysning.I rollen som projektledare byggnadsverk kommer du representera enheten som tekniskt stöd samt fungera som koordinator i interna projekt på övriga avdelningar inom Trafikkontoret, samt även hos exploatörer. Detta för att fånga och stödja i frågor inför förvaltandet och även föra tillbaka dem till enheten.På enheten Byggnadsverk och Belysning ansvarar vi för förvaltningen av stadens tekniska installationer, tunnlar, broar, kanalmurar, stödmurar och maritima konstruktioner samt för belysning och trafiksignaler. På enheten är vi fem medarbetare inom byggnadsverk och tre inom belysning samt en enhetschef. Enheten är placerad på avdelningen stadens anläggningar.För tjänsten krävs det att du har en högskole-/civilingenjörsutbildning inom bygg och anläggning samt att du har en gedigen erfarenhet inom framförallt bro men även kaj och tunnelteknik är önskvärt.Du har erfarenhet av konstruktion och projektering för både investering och reinvestering i bro/tunnel/kajprojekt.Du har god kunskap om Trafikverkets bronormer, ABK09, AB04, ABT06.Som person behöver du vara driven, nyfiken och beslutsam. Viljan av att skapa en hållbar och effektivt underhåll inom givna ekonomiska ramar behöver motivera dig i ditt arbete samt möjligheten till att få vara med att påverka den fortsatta stadsutvecklingen i staden. Vidare för tjänsten behöver du vara samarbetsvillig, kommunikativ, och lyhörd.Då rollen innebär mycket kommunikation behöver du behärska svenska obehindrat i både tal och skrift.Välkommen med din ansökan!ÖVRIGTVi erbjuder en arbetsplats i en förvaltning där utveckling står i fokus, både internt hos oss och även i flertalet av de uppdrag vi bedriver i staden. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vår arbetsplats är belägen i centrala Göteborg och vi erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Ett hållbart arbetsliv är viktigt för oss där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ditt privatliv.Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.Om rekryteringsprocessen:För din kännedom arbetar vi med kompetensbaserade rekryteringsprocesser, en metod som innebär att vi fokuserar på kompetens för tjänsten samt personliga egenskaper. Ansökningarna hanterar vi löpande och kan komma att bjuda in till intervjuer innan sista ansökningsdag. För en del av våra rekryteringar tillämpar vi testning som en del av vårt urvalsarbete. Mer information gällande testning får du om du går vidare i processen.Då vi står inför semestertider kommer vi påbörja intervjuer först i slutet av augusti, men vi kan komma att ta en första kontakt med kandidat innan dess om vi finner kandidat väldigt intressant. Så tveka inte att skicka in din ansökan!Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn:Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-08Göteborgs kommun5846963