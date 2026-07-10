Projektledare mot Inköp

Framtiden i Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Lund
2026-07-10


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Är du utbildad inom industriell ekonomi, logistik, ekonomi eller liknande och vill utvecklas i en projektledande roll inom en teknisk verksamhet? Som Projektledare mot Inköp får du kombinera operativt inköpsarbete med projektkoordinering i en teknisk miljö.

Om rollen
Som Projektledare mot Inköp blir du en viktig del av projektorganisationen där du stöttar huvudprojektledaren i inköpsrelaterade delar av komplexa ubåtsprojekt. Du fungerar som delprojektledare mot inköp och arbetar nära inköpsorganisationen för att säkerställa att aktiviteter, tidsplaner och materialförsörjning följer projektets behov.

Rollen innebär att planera, koordinera och följa upp inköpsrelaterade aktiviteter samt skapa struktur mellan projektorganisationen och inköpsfunktionen. Du arbetar även med operativ uppföljning av exempelvis beställningar, leveranser och materialstatus för att säkerställa att projektet har rätt förutsättningar att drivas framåt.

Du behöver inte vara expert inom inköp från start, men du behöver ha intresse för att förstå processen och förmågan att snabbt sätta dig in i nya områden. Rollen passar dig som trivs med att kombinera projektledning och koordinering med ett operativt arbetssätt.

Exempel på arbetsuppgifter:
Stötta huvudprojektledaren i inköpsrelaterade delar av projektet

Fungera som delprojektledare mot inköp och följa upp aktiviteter och tidsplaner

Koordinera information mellan projektorganisation och inköpsfunktion

Följa upp beställningar, leveranser och materialstatus

Samla in och strukturera underlag kopplat till inköp

Delta i projektmöten och rapportera status inom inköpsområdet

Om dig
För att lyckas i rollen har du en eftergymnasial utbildning inom exempelvis industriell ekonomi, logistik, ekonomi, projektledning eller annan relevant inriktning. Du har minst ett års relevant arbetslivserfarenhet inom exempelvis projektledning, projektkoordinering, inköp, logistik, materialplanering, supply chain eller liknande. Vi ser gärna att du har erfarenhet från en teknisk eller tillverkande verksamhet, men det viktigaste är att du är driven, kommunikativ och har god överblick över både detaljer och helhet. Du trivs med att arbeta strukturerat, skapa tydlighet och driva aktiviteter framåt i projektmiljö.

Skallkrav:
Eftergymnasial utbildning inom industriell ekonomi, logistik, ekonomi, projektledning eller liknande område

Minst 1 års relevant arbetslivserfarenhet inom exempelvis projektledning, projektkoordinering, inköp, logistik, materialplanering eller supply chain

Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning inför anställning, vilket kan medföra krav på visst medborgarskap

Publiceringsdatum
2026-07-10

Om företaget
Företaget är en ledande aktör inom avancerad teknik och arbetar med komplexa projekt som ställer höga krav på kvalitet, struktur och samverkan mellan flera discipliner. De driver utvecklings- och leveransprojekt där inköpsorganisationen är en central del av framgången. Genom en stark projektkultur och ett långsiktigt perspektiv erbjuder de en miljö där du som Projektledare mot Inköp får möjlighet att utvecklas och ta större ansvar över tid.

Rekryteringsprocessen
Rekryteringsprocessen består av följande steg: telefonintervju, intervju med rekryterare, personlighetstest, referenstagning samt intervju hos kund. För att söka tjänsten skickar du in ditt CV via länken. Eftersom vi arbetar kompetensbaserat baserar vi inte urvalet på personligt brev – därför efterfrågas inte detta. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så snart vi hittat rätt person, så skicka din ansökan så snart som möjligt.

Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta kan medföra krav på visst medborgarskap.

Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.

För denna tjänst kommer du vara anställd genom oss på Framtiden och arbeta som konsult hos kundföretaget.

Anställningsvillkor
Start: Omgående med hänsyn till uppsägning
Arbetstider: Kontorstider
Placeringsort: Lund
Omfattning: Heltid

Låter det här som din nästa roll? Skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52885_JOB".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Framtiden i Sverige AB (org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
224 78  LUND

Arbetsplats
Framtiden AB

Kontakt
Joakim Borglin
joakim@framtiden.com

Jobbnummer
9999751

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