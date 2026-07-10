Projektledare mot Inköp
Framtiden i Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Lund Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Lund
2026-07-10
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Lund
, Staffanstorp
, Kävlinge
, Malmö
, Eslöv
eller i hela Sverige
Är du utbildad inom industriell ekonomi, logistik, ekonomi eller liknande och vill utvecklas i en projektledande roll inom en teknisk verksamhet? Som Projektledare mot Inköp får du kombinera operativt inköpsarbete med projektkoordinering i en teknisk miljö.
Om rollen
Som Projektledare mot Inköp blir du en viktig del av projektorganisationen där du stöttar huvudprojektledaren i inköpsrelaterade delar av komplexa ubåtsprojekt. Du fungerar som delprojektledare mot inköp och arbetar nära inköpsorganisationen för att säkerställa att aktiviteter, tidsplaner och materialförsörjning följer projektets behov.
Rollen innebär att planera, koordinera och följa upp inköpsrelaterade aktiviteter samt skapa struktur mellan projektorganisationen och inköpsfunktionen. Du arbetar även med operativ uppföljning av exempelvis beställningar, leveranser och materialstatus för att säkerställa att projektet har rätt förutsättningar att drivas framåt.
Du behöver inte vara expert inom inköp från start, men du behöver ha intresse för att förstå processen och förmågan att snabbt sätta dig in i nya områden. Rollen passar dig som trivs med att kombinera projektledning och koordinering med ett operativt arbetssätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Stötta huvudprojektledaren i inköpsrelaterade delar av projektet
Fungera som delprojektledare mot inköp och följa upp aktiviteter och tidsplaner
Koordinera information mellan projektorganisation och inköpsfunktion
Följa upp beställningar, leveranser och materialstatus
Samla in och strukturera underlag kopplat till inköp
Delta i projektmöten och rapportera status inom inköpsområdet
Om dig
För att lyckas i rollen har du en eftergymnasial utbildning inom exempelvis industriell ekonomi, logistik, ekonomi, projektledning eller annan relevant inriktning. Du har minst ett års relevant arbetslivserfarenhet inom exempelvis projektledning, projektkoordinering, inköp, logistik, materialplanering, supply chain eller liknande. Vi ser gärna att du har erfarenhet från en teknisk eller tillverkande verksamhet, men det viktigaste är att du är driven, kommunikativ och har god överblick över både detaljer och helhet. Du trivs med att arbeta strukturerat, skapa tydlighet och driva aktiviteter framåt i projektmiljö.
Skallkrav:
Eftergymnasial utbildning inom industriell ekonomi, logistik, ekonomi, projektledning eller liknande område
Minst 1 års relevant arbetslivserfarenhet inom exempelvis projektledning, projektkoordinering, inköp, logistik, materialplanering eller supply chain
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning inför anställning, vilket kan medföra krav på visst medborgarskapPubliceringsdatum2026-07-10Om företaget
Företaget är en ledande aktör inom avancerad teknik och arbetar med komplexa projekt som ställer höga krav på kvalitet, struktur och samverkan mellan flera discipliner. De driver utvecklings- och leveransprojekt där inköpsorganisationen är en central del av framgången. Genom en stark projektkultur och ett långsiktigt perspektiv erbjuder de en miljö där du som Projektledare mot Inköp får möjlighet att utvecklas och ta större ansvar över tid.
Rekryteringsprocessen
Rekryteringsprocessen består av följande steg: telefonintervju, intervju med rekryterare, personlighetstest, referenstagning samt intervju hos kund. För att söka tjänsten skickar du in ditt CV via länken. Eftersom vi arbetar kompetensbaserat baserar vi inte urvalet på personligt brev – därför efterfrågas inte detta. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så snart vi hittat rätt person, så skicka din ansökan så snart som möjligt.
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta kan medföra krav på visst medborgarskap.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du vara anställd genom oss på Framtiden och arbeta som konsult hos kundföretaget.Anställningsvillkor
Start: Omgående med hänsyn till uppsägning
Arbetstider: Kontorstider
Placeringsort: Lund
Omfattning: Heltid
Låter det här som din nästa roll? Skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52885_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
224 78 LUND Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Joakim Borglin joakim@framtiden.com Jobbnummer
9999751