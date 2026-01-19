Projektledare mot industrikunder Elajo
2026-01-19
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
Projektledare - Elavdelningen Oskarshamn
Inriktning industrikunder
Vill du leda tekniska projekt som gör verklig skillnad - tillsammans med kunniga kollegor och i nära dialog med befintliga och framtida industrikunder?
Till Elajos elavdelning i Oskarshamn utökar vi nu teamet och söker en projektledare som vill ta ansvar för elprojekt inom industrin och vara med och utveckla både affärer och människor.
Om rollen
Som projektledare hos oss har du en central roll i våra industriprojekt. Du leder projekten från kalkyl och planering till genomförande och avslut, med fullt ansvar för ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och kundrelation.
Du arbetar nära både kunder, montörer, konstruktörer och kollegor inom andra teknikområden. Projekten varierar i storlek och komplexitet och kan omfatta allt från service- och ombyggnadsuppdrag till större entreprenader inom industrin.
Leda och driva elprojekt mot industrikunder
Ansvara för projektens ekonomi, tidplan och kvalitet
Vara kundens naturliga kontaktperson genom hela projektet
Planera resurser och samordna interna och externa parter
Arbeta aktivt med arbetsmiljö och säkerhet
Bidra till utveckling av arbetssätt, affärer och teamet i Oskarshamn
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet av elprojekt och trivs i en roll där du får kombinera teknik, ledarskap och kundkontakt. Du är strukturerad, affärsmässig och tycker om att ta ansvar - samtidigt som du värdesätter samarbete och ett gott arbetsklimat.
Vi ser gärna att du har:
Elteknisk bakgrund, exempelvis som elektriker, ledande montör, elingenjör eller motsvarande
Erfarenhet av projektledning inom el, industri eller installation
God förståelse för ekonomi och projektstyrning
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har du erfarenhet av industrimiljöer eller entreprenadjuridik är det meriterande, men inget krav.
Därför ska du välja Elajo
Hos Elajo blir du en del av ett stabilt och långsiktigt bolag där engagemang, ansvar och samarbete är en självklar del av vardagen. Vi tror på frihet under ansvar, närvarande ledarskap och på att skapa bra resultat tillsammans - både för våra kunder och för varandra.
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett växande företag
Engagerade och kompetenta kollegor
Möjlighet att påverka och utvecklas i din roll
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och bra förmåner
En lokal förankring i Oskarshamn med styrkan av en större koncern
Om Elajo
Elajo är ett av Sveriges ledande teknikföretag inom el, säkerhet, automation, klimat, mekanik och energi med verksamhet på omkring 40 orter runt om i landet och över 800 kompetenta medarbetare.
Elajos verksamhet i Oskarshamn är en av koncernens största avdelningar. Här arbetar närmare 50 medarbetare tillsammans på Primovägen, med stark lokal förankring och bred kompetens inom flera teknikområden. Kombinationen av ett stort lokalt team och Elajos samlade resurser ger goda möjligheter till både samarbete och utveckling.
Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta
Distriktschef Anton Fellt på telefon 0491-767349
HR-partner Martin Eriksson på telefon 0491-767654
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Elajo El & Energiteknik AB
(org.nr 556139-3884) Jobbnummer
9691863