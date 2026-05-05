Projektledare mot elkraft till Actemium!
2026-05-05
Vi är ett av Sveriges största varumärken inom elteknik med tjänster inom design, installation samt service och underhåll. Med industriell precision och en bred expertis arbetar vi i huvudsak med våra industrikunder men utför även komplexa entreprenader inom andra marknadssegment där vår expertis efterfrågas. Vårt nätverk består av 440 affärsenheter som finns i 40 länder runt om i världen och oftast nära dig.
Vill du kombinera tekniskt kunnande inom elkraft med affärsmannaskap och ledarskap? Hos Actemium får du möjligheten att driva egna projekt från start till mål - med stort eget ansvar och ett starkt bolag i ryggen. Här arbetar du nära både kunder och kollegor i en roll där du verkligen gör skillnad. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla framtidens energilösningar i Norrbotten.
Professionals Nord söker i samarbete med Actemium en projektledare inom elkraft. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Actemium.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Actemiums önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
(mailto:info@pn.se
)
En fri och ansvarstagande roll där du driver egna projekt och affärer
Möjlighet att arbeta i en lokal organisation med stöd av en global koncern
Förmånsbil, friskvårdsbidrag och möjlighet att ta del av VINCI:s aktieprogram
En arbetsplats med högt tempo, stark gemenskap och goda utvecklingsmöjligheter

Dina arbetsuppgifter
Som projektledare inom elkraft ansvarar du för att driva projekt från kalkylstadie till färdig leverans. Du arbetar nära kunder inom industri och energisektorn och har en central roll i att utveckla affärer och bygga långsiktiga relationer. Du utgår från verksamheten i Luleå och leder projekt i regionen.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Ta fram kalkyler och offerter samt ansvara för projektens ekonomi
Driva och följa upp projekt inom elkraft och industri
Vara kontaktperson för tekniker och elektriker i projekten
Säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och leverans enligt plan
Har erfarenhet från elkraft, industri eller liknande verksamhet och tidigare arbetat i en projektledande roll eller haft ett arbetsledande ansvar. Du har god förståelse för kalkyl, affärer och kundrelationer samt har B-körkort. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med mellanspänning eller projekt kopplade till exempelvis energibolag.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Actemium. Du är en person som trivs med att ta ansvar och driva ditt arbete framåt på ett självständigt sätt. Din affärsmässighet gör att du ser möjligheter i projekten och bygger starka relationer med kunder. Samtidigt är du en trygg ledare som skapar förtroende hos både kollegor och samarbetspartners.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Emelie Steen
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Professionals Nord Norra Norrland AB
Emelie Steen emelie.steen@pn.se +46761000406
