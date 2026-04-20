Projektledare/mobilitetssamordnare
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Samhällsutvecklingsförvaltningen består av tre avdelningar; medborgarservice, strategisk samhällsplanering och tekniska avdelningen. Förvaltningen ansvarar för att tillse service till medborgare och företag, för den strategiska planeringen av samhällsbyggandet, samt för kommunens vatten och avloppsverksamhet, renhållning, fastighet samt projektorganisering som stöd för dessa verksamheter vid ny- och reinvesteringar.
Arbetsuppgifter
Som mobilitetssamordnare har du en central roll i kommunens arbete med att ställa om till fossilfria transporter. Detta är en ny tjänst i kommunen som kommer att utvecklas under tid.
Uppdraget omfattar både utvecklingen av kommunens egen fordonsflotta och arbetet med att utveckla framtidens mobilitetslösningar i kommunen.
I rollen arbetar du strategiskt med frågor kopplade till mobilitet, transporter och laddinfrastruktur i nära samverkan med kommunens verksamheter och externa aktörer.
I uppdraget ingår bland annat att:
* Ansvara för utvecklingen av kommunens arbete med hållbara transporter och fordon.
* Fungera som kommunens samordnande funktion för fordons- och mobilitetsfrågor inklusive samverkan i upphandlingar.
* Arbeta strategiskt med kommunens mobilitetslösningar, inklusive elektrifiering, delade transporter och effektiv användning av fordon.
* Följa upp användning, kostnader och klimatpåverkan kopplat till kommunens transporter samt ta fram analyser och beslutsunderlag.
* Samverka i planering och utveckling av kommunens laddinfrastruktur.
* Samverka med externa aktörer såsom Årehus, Jämtkraft, regionen och näringslivet i frågor som rör mobilitet och laddinfrastruktur.
* Vara ett stöd till kommunens verksamheter i frågor som rör fordon, transporter och mobilitet.

Kvalifikationer
* Du har relevant högskoleutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
* Erfarenhet av att leda projekt, gärna enligt etablerade metoder som PPS eller motsvarande.
* Erfarenhet från bygg- och anläggningsprojekt eller teknisk verksamhet.
* Kunskaper i entreprenadjuridik samt erfarenhet av lagen om offentlig upphandling (LOU) är meriterande.
* Tidigare arbete inom offentlig verksamhet och politiskt styrd organisation är meriterande.
* Har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
* Behärskar svenska i både tal och skrift.
* Har goda kunskaper i Office-paketet och erfarenhet av att arbeta i olika system.
* Har B-körkort.
* Goda kunskaper inom fastighet och bygg.
Vi söker dig som är självständig, flexibel och har ett strukturerat arbetssätt med god förmåga att prioritera och planera. Du är van vid att ta initiativ, söka information och hitta lösningar. Du drivs av att leda människor, skapa engagemang och nå uppsatta mål med goda resultat.
Det är viktigt med rätt inställning, drivkraft och vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311709".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Åre kommun
(org.nr 212000-2494)
Järpen (visa karta
)
837 22 JÄRPEN
För detta jobb krävs körkort.
Åre Kommun, Tekniska
Enhetschef
Christian Jelbring christian.jelbring@are.se 0647-169 44
9862907