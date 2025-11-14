Projektledare Medborgarkontor
2025-11-14
Vi söker en kommunikativ och strukturerad projektledare som kan leda arbetet med etableringen av ett nytt medborgarkontor i Hammarkullen samt samordna en lokalprocess för att hitta ny lokal för ett av verksamhetens befintliga kontor.
Medborgarkontoren har ett tredelat uppdrag. Kontoren ska erbjuda samhällsvägledning, vara lokala mötesplatser som erbjuder aktiviteter som stärker den demokratiska delaktigheten och man ska i samverkan med andra verksamheter och aktörer erbjuda rådgivning och expertstöd.Dina arbetsuppgifter
I din roll som projektledare för etableringen av ett nytt medborgarkontor i Hammarkullen har du helhetsansvaret för planering, genomförande och uppföljning av projektet. Du arbetar nära enheten och enhetschefen, som är projektägare, men det är du som driver projektet och du är kontaktperson gentemot stadsfastighetsförvaltningen, arbetsgrupper etc. I uppdraget ingår också att samordna ytterligare en lokalprocess med möjlig flytt för ett av verksamhetens befintliga kontor.
Du ansvarar också för att
• planera, utföra och följa upp kostnader
• utföra inköp kopplade till projektet
• samordna arbetet för de stödresurser som står till projektets förfogande
Du kommer att vara placerad på enheten Göteborg stads medborgarkontor och invånarguider. Tjänsten är en projektanställning på heltid under 2026.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning, erfarenhet av att driva projekt i samverkan med andra verksamheter såväl som fackliga representanter. Om du tidigare arbetat med lokalfrågor inom Göteborg stad så ser vi det som meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du vara både driven och kommunikativ, Det är också viktigt att du har en god förmåga att arbeta tillsammans med andra för att nå målen. Som person tycker du om att arbeta strukturerat och är bra på att prioritera och hantera flera aktiviteter parallellt.Anställningsvillkor
Vi erbjuder en arbetsplats med en kund- och serviceorienterad arbetsplatskultur med verksamheter i kontinuerlig utveckling. Vi har medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner.
Vi på demokrati och medborgarservice jobbar för en enkel och hållbar vardag i en öppen stad där alla kan vara delaktiga. Vi arbetar med service, delaktighet och jämlikhet. God service innebär att boende, besökare och näringsliv ska uppleva kontakten med kommunen som enkel och trygg och att de får den hjälp de behöver. Vi samordnar, utvecklar och ger service i flera olika kanaler som är gemensamma för staden. Vi har i uppdrag att öka människors möjligheter till lokal demokrati, inflytande och delaktighet, både genom digitala verktyg och fysiska möten.
För att bidra till en hållbar och jämlik vardag erbjuder vi rådgivning och ser till att de som inte klarar sin ekonomi och livsföring själva får stöd. På vår förvaltning är vi drygt 250 medarbetare. Ersättning
