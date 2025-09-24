Projektledare Med Utvecklingspotential - Ricana Concept AB
FSK Group AB / Inköpar- och marknadsjobb / Gnosjö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Gnosjö
2025-09-24
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FSK Group AB i Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Värnamo
, Hylte
eller i hela Sverige
Ricana är en komplett leverantör av butiksinredning med egen tillverkning. Vi är cirka 30 medarbetare i Hillerstorp och ingår i HestraGruppen som omsätter cirka 500 MSEK. Läs mer på www.ricana.se.
Där idéer blir verklighet!
Vill du vara med och skapa säljande butikskoncept som syns och känns?
Har du ett tekniskt intresse, sinne för ordning och reda, och vill utvecklas i en verksamhet där produktion, design och kundrelationer går hand i hand?
Då kan du vara vår nästa Projektledare, en viktig kugge i ett sammansvetsat team!
Ricana Concept AB, en del av Hestra Inredningar, är specialister på butiksinredning och shop-in-shop-lösningar. Med egen produktion i hjärtat av Småland och över 30 års erfarenhet i branschen, hjälper vi våra kunder att skapa miljöer som driver försäljning och stärker varumärken.
Om rollen
Det här är rollen för dig som vill ta möjligheten att växa i rollen. Som ny kollega får du en nyckelroll i att stötta företagets projektledare i genomförandet av inredningsprojekt - från idé till färdig leverans. Rollen innebär att du får insyn i hela processen - från konceptutveckling och konstruktion till produktion och montage. Du kommer att ha kontakt med både kunder och leverantörer, och vara med och koordinera projektens olika delar. Det här är en unik möjlighet att utvecklas i bolaget. Du kommer få alla möjligheter att lära av de bästa, så länge du har tekniskt intresse, driv, ett öppet sinne och en säljande profil.
Vi söker dig som:
• Som vill utvecklas till en etablerad projektledare i vårt starka team.
• Har ett tekniskt intresse och förståelse för industriella flöden och tillverkningsprocesser.
• Är strukturerad, noggrann och har ett öga för detaljer.
• Öppen och säljande personlighet.
• Är en prestigelös lagspelare med god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder:
• En arbetsplats med egen produktion, där du får vara nära både idé och verklighet.
• Möjlighet att växa i din roll och ta mer ansvar över tid.
• Ett team med bred kompetens och stark vilja att skapa kundvärde.
• En kultur där smidighet, nyfikenhet och kvalitet genomsyrar allt vi gör.
Välkommen med din ansökan! Du blir en viktig del av ett engagerat team där ni tillsammans skapar lösningar som är både funktionella och estetiska.
I denna rekryteringen samarbetar Ricana med FSK Group AB. Ansvariga rekryterare är Kaisa Lindqvist och Johan Sandahl. Ansök på www.fskgroup.se. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FSK Group AB
(org.nr 556882-2257) Jobbnummer
9524128