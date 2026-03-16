Projektledare med kommersiellt ansvar
Är du en affärsdriven projektledare inom bygg eller anläggning som kombinerar teknisk förståelse med stark kontraktskompetens? Vill du arbeta i tekniskt komplexa energiprojekt där din förmåga att styra ekonomi, risk och avtal gör verklig skillnad?
Har du drivit entreprenadprojekt inom bygg eller anläggning och är nyfiken på att ta din erfarenhet in i energisektorn? Hos VEO får du möjlighet att arbeta med tekniskt komplexa elkraftsprojekt, utan att du behöver vara specialist inom området från start.
Vi rekryterar nu för VEO:s räkning en projektledare till huvudkontoret i Västerås med erfarenhet från entreprenadprojekt och ett tydligt kommersiellt fokus.
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People, specialister inom kompetensförsörjning för energi- och teknikbranschen. Samtliga frågor kring tjänsten hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult på Futuria People.
Om VEO
VEO är en nordisk ledande leverantör av nyckelfärdiga el- och automationslösningar inom eldistribution, industri samt vind-, sol-, vatten- och värmekraft. Med cirka 500 medarbetare och 35 års erfarenhet kombinerar koncernen specialistkompetens med finansiell stabilitet och långsiktighet.
I Sverige befinner sig VEO i en expansiv fas. Organisationen består idag av ett högspecialiserat team med stark teknisk kompetens och korta beslutsvägar. Här finns både flexibiliteten och närheten i det mindre bolaget - och styrkan och resurserna från en nordisk koncern i ryggen.
Kulturen präglas av förtroende, engagemang och en stark gemenskap där man hjälper varandra och delar kunskap. VEO lägger stor vikt vid medarbetarnas välmående och erbjuder trygga, kollektivavtalade villkor, generösa förmåner och goda möjligheter till kompetensutveckling och intern karriär.
Nu stärker VEO sin svenska organisation med en projektledare som vill ta en nyckelroll i bolagets fortsatta tillväxt och bidra till att utveckla både affären och projektstyrningen i en bransch som är avgörande för framtidens elektrifiering.
Om rollen
Som projektledare ansvarar du för genomförandet av elkraftprojekt i totalentreprenad från start till färdig leverans.
Du har helhetsansvar för tid, ekonomi, kvalitet och avtal. Rollen innebär att säkerställa att den tekniska lösningen är genomförbar, uppfyller kundens krav och levereras enligt kontrakt och tidsplan.
Du leder och följer upp konstruktionsarbetet i nära samarbete med VEO:s tekniska specialister.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Säkerställa att teknisk lösning är genomförbar enligt tidplan och budget
Leda, fördela och följa upp konstruktionsarbetet
Ansvara för budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
Arbeta med entreprenadavtal, ÄTA och riskhantering
Säkerställa att projekt drivs enligt avtalade villkor
Samarbeta med försäljning i projektutveckling
Upprätthålla kund- och leverantörsrelationer
Bidra till utveckling av arbetssätt och processer
Resor förekommer i tjänsten.
Vem vi söker
Vi söker dig som har en stabil projektledarbakgrund inom bygg eller anläggning och som är trygg i att ta fullt affärsansvar i entreprenadprojekt.
Du har:
Flera års erfarenhet av projektledning inom bygg eller anläggning
Drivit total- eller utförandeentreprenader
God kunskap om standardavtal såsom AB 04 och ABT 06
Haft tydligt budget- och resultatansvar
Erfarenhet av strukturerad tidsplanering, ekonomistyrning och uppföljning
Vana av att arbeta med ÄTA, riskhantering och kontraktstolkning
Ett intresse för energisektorn och ser detta som ett långsiktigt karriärval i en bransch under stark utveckling.
Meriterande är erfarenhet från infrastruktur-, energi- eller stationsprojekt, men det är inget krav.
Vi tror att du är analytisk, affärsmässig och trygg i dialoger där avtal, ansvar och gränsdragningar diskuteras. Du förstår hur kontrakt, risk och marginal påverkar projektets totala lönsamhet - och agerar därefter.
Du erbjuds
En nyckelroll i ett växande bolag inom energi och elektrifiering
Möjlighet att arbeta i tekniskt avancerade projekt med stor samhällsbetydelse
En organisation med specialistkompetens och korta beslutsvägar
Flexibla arbetsförhållanden
Konkurrenskraftiga villkor och goda utvecklingsmöjligheter
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Placering: Västerås
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People, men anställningen sker direkt hos VEO. Urval och intervjuer sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Futuria People.
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult. Casper Byström casper@futuriapeople.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7264082-1895983".
Arbetsgivare Futuria People AB
