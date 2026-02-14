Projektledare med fokus på processledning till FyFa
Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-02-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi i Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren och driven processledare som vill spela en central roll i utvecklingen av institutionens nya forskningsanläggningar för studier av människors hälsa samt i våra satsningar inom försvarsrelaterad medicin, där institutionen har fått ett särskilt uppdrag.
Hos oss får du möjlighet att leda komplexa processer i en dynamisk miljö med många engagerade intressenter.
I denna roll på FyFa skapar du struktur, framdrift och tydliga arbetssätt i projekt som är viktiga för både forskning, utbildning och samhällsuppdrag. Du leder, faciliterar och samordnar arbetet över flera verksamhetsområden och säkerställer att införanden och förändringar landar på ett hållbart och välfungerande sätt.
Din roll
Arbetsuppgifterna består av:
- Strukturera, driva och följa upp projekt inom verksamhetsområdet
- Samordna tvärfunktionella arbetsgrupper och skapa god förankring mellan olika delar av projekten
- Stötta chefer och medarbetare i planering, genomförande och uppföljning
- Planera och rapportera projektstatus till styrgrupp och ledningsgrupp
- Säkerställa att mål och leveranser uppfylls enligt beslutade krav
- Identifiera, analysera och hantera risker kopplade till införanden
- Förbereda och facilitera möten, workshops och presentationer
- Analysera behov, följa upp resultat och omsätta insikter i konkreta förbättringar
- Bidra till strategiska utvecklingsinitiativ tillsammans med institutionsledningen
Andra liknande arbetsuppgifter kan förekomma.
Vem är du?
Vi söker dig som har;
- Eftergymnasial utbildning inom exempelvis organisationsutveckling, beteendevetenskap eller motsvarande område
- Erfarenhet av processledning inom ett lärosäte eller annan statlig myndighet
- Dokumenterad erfarenhet av att leda projekt eller processer med många olika intressenter
- 5+ års erfarenhet av processledning, facilitering och verksamhetsutveckling
- Erfarenhet av riskanalyser, uppföljning och rapportering
- Mycket god förmåga att skapa struktur i komplexa miljöer
- Mycket god förmåga att leda grupper, driva dialoger och skapa engagemang
- Förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av projekt som rör forskning, laboratoriemiljöer, säkerhet, beredskap eller liknande områden
- Kunskap inom förändringsledning eller agila arbetssätt
- Erfarenhet av digitala arbetsverktyg
Som person är du strukturerad, kommunikativ och trygg i att leda andra. Du arbetar självständigt, tar initiativ och trivs i sammanhang där du får skapa tydlighet och framdrift i komplexa processer. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Solna Publiceringsdatum2026-02-14Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STÖD 2-469/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Inst
(org.nr 202100-2973) Arbetsplats
Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi Kontakt
Sophie Erhardt, prefekt Sophie.Erhardt@ki.se Jobbnummer
9742933