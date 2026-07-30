Projektledare med fokus på järnväg
Trafikverket / Byggjobb / Kristianstad Visa alla byggjobb i Kristianstad
2026-07-30
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Är du sugen på att delta i samhällsutvecklingen och tackla framtidens utmaningar i våra investeringsprojekt? Då kanske du är vår nya kollega! Det här är en möjlighet för dig som har ett stort intresse för området järnväg och en vilja att leda viktiga projekt!Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Som projektledare hos oss på Investering präglas ditt ledarskap av att du bygger förtroende, levererar resultat och driver utveckling. Genom tydlig kommunikation om förväntningar och mål, samordnar du grupper och blir en referenspunkt för andra.
Hos oss kommer du att driva järnvägsprojekt mot uppsatta mål och du styr framdriften med fokus på tid, kostnad och innehåll. Som projektledare hos oss får du möjlighet att leda ett projektteam bestående av olika projektledningsfunktioner, tekniska specialister, kontrakterade konsulter och entreprenörer. Du ansvarar för helheten när det gäller att leda, styra och följa upp projekten genom samtliga faser; projektering, produktion, överlämnande- och att dessa följs och anpassas efter uppdraget. Vidare säkerställer du att arbetet genomförs enligt de lagar, regler, bestämmelser och interna arbetsinstruktioner som finns. Du bidrar med motivation och inspiration till ditt projektteam för att skapa en bra arbetsmiljö.
Den enhet du kommer att tillhöra är en av regionens två järnvägsenheter och har medarbetare både i Kristianstad och Växjö. Enheten består av projektledare, projektingenjörer och byggledare. Vi projektleder järnvägsplaner, bygghandlingar och entreprenader. Det är blandade åtgärder så som till exempel spår- och växelbyten, mötesspår, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder och saneringsprojekt. I rollen har du kontakt med allmänheten men även med kommuner och andra myndigheter. Vi erbjuder dig en trivsam arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Du kommer att tillhöra en grupp där medarbetare prestigelöst delar med sig av goda exempel och tar stöd av varandra.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen tar du ansvar, skapar tillit och bygger förtroende i teamet. Samarbete är en naturlig del av ditt arbetssätt, du anpassar dig och hittar lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du driver självständigt dina åtaganden på ett affärsmässigt sätt och levererar resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta. Du har en pedagogisk kommunikationsförmåga, vilket innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt, är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Vidare har du lätt för att strukturera ditt arbete och trivs när du får använda din goda problemlösningsförmåga.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleexamen om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning alternativt annan utbildning i kombination med motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet från anläggningsbranschen.
har minst ett års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet som projektledare, platschef, uppdragsledare eller annan liknande ledande roll i anläggningsprojekt inom järnväg- och/eller vägprojekt
har aktuell och relevant erfarenhet av budgetering, prognostisering och ekonomisk uppföljning
har kunskap om och arbetat med något av: AB, ABT, ABK eller AMA
har mycket goda kunskaper i svenska i tal
har mycket goda kunskaper i svenska i skrift
har körkort för personbil
Det är meriterande om du
har haft en ledande roll inom anläggningsprojekt inom järnväg
har erfarenhet av projektarbete från statlig verksamhet
Övrig information
Placeringsort är Kristianstad eller Växjö. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen har du möjlighet att jobba på distans upp till två dagar i veckan. #LI-Hybrid
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Inledande intervjuer sker digitalt under vecka 37.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via Min karriärsida! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15:2026:112". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
Ort enligt annonsen (visa karta
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För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Anna Olsson anna.g.olsson@trafikverket.se 0101241083 Jobbnummer
10015784