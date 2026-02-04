Projektledare med fokus på digital informationsförvaltning
Som Projektledare med fokus på digital informationsförvaltning och projektering på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Är du redo för en ny utmaning? I en spännande och expanderande verksamhet? Vi står inför teknisk utveckling bl a inom digital projekthantering samt att ta emot nya gigantiska och komplexa anläggningar som E4 Förbifart Stockholm.
Projektledare med fokus på digital informationsförvaltningPubliceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Nu har du möjlighet att kunna vara med och bidra till ett robust och säkert transportsystem genom att säkerställa att östra regionen bedriver en kvalitativ samt säker hantering av digital informationsförvaltning genom hela dess livscykel. Du kommer tillhöra sektionen för kvalitet och säkerhet inom östra regionen, som i sin tur är en del av verksamhetsområde Underhåll. Det geografiska området omfattar Stockholm län samt Gotlands län.
I tjänsten som projektledare har du det övergripande ansvaret för att driva och utveckla organisationens strategiska riktning inom informationshantering, BIM och GIS samt projektering. Du säkerställer att det finns en organisation för stöd inom områdena samt att det levereras på ett effektivt och kvalitetsorienterat sätt för att kontinuerligt stötta linjeverksamheten. Tjänsten som projektledare är en nyinrättad tjänst vilket innebär att det kommer att ligga ett stort ansvar i att bygga upp strategier, arbetssätt och skapa den framtida organisation som innefattas av Trafikverksanställd personal samt konsultavtal. Som projektledare så leder du andra men har inte ett chefsansvar.
I tjänsten ingår;
Ansvar för organisationen: Säkerställa att stödet till linjeverksamheten är effektivt, proaktivt och anpassat utifrån verksamhetens omfattning och kompetens och kvalitet.
Ansvar för konsultkontrakt: Säkerställa att det finns aktuella konsultkontrakt att avropa ifrån som överensstämmer med regionens behov kopplat till kompetens och volym.
Strategisk ledning och utveckling: Leda och driva utvecklingen av verksamhetens långsiktiga strategiska mål och initiativ inom informationssäkerhet, informationshantering, BIM och GIS samt projektering.
Informationssäkerhet: Driva arbetet och implementering på en strategisk nivå för att öka tydlighet kring informationssäkerhet och klassning av data.
Kvalitetssäkring inom ansvarsområdet: Ansvara för att säkerställa att en hög kvalitet, följa krav och riktlinjer och förbättringar genom uppföljning och utvärdering.
Kontinuerlig förbättring inom ansvarsområdet: Identifiera och genomföra förbättringsåtgärder inom verksamheten och säkerställa att processer och rutiner effektiviseras och anpassas till förändrade behov och krav.
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Digitala 1:a intervjuer via Skype är planerade till 17, 18 och 19 mars.Kvalifikationer
Vi söker dig som har;
Universitets-, högskole-, KY- eller YH-utbildning inom relevant område. Alternativt har du en annan utbildning i kombination med aktuell och för tjänsten relevant erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdigt
Minst ett års aktuell erfarenhet av att ha tidigare jobbat som projektledare
Flerårig aktuell erfarenhet av digital projekthantering, datasamordning eller informationshantering
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är också önskvärt om du har;
Erfarenhet av att ha arbetat med BIM,GIS samt CAD
Erfarenhet av att ha arbetat med informationssäkerhet
Erfarenhet av att arbeta med regelverk och kravdokument
Erfarenhet av arbete med SharePoint, ProjectWise och CHAOS
Erfarenhet från anläggningsbranschen
Personliga egenskaper
För den här tjänsten söker vi dig som är både lösningsorienterad och initiativtagande. Du är pedagogisk och har god kommunikationsförmåga där du kan förmedla budskap på ett enkelt och förståeligt sätt. Rollen innebär många kontaktytor varför det är avgörande med god samarbetsförmåga, där du motiveras av ett aktivt medarbetarskap och tar målmedvetet ansvar för dina arbetsuppgifter. Samtidigt är du uppmärksam på hur du är en del av helheten och bidrar genom att samverka med andra. För en välfungerande informationshantering krävs också att du ha ett strukturerat arbetssätt.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi vill att du bifogar ditt CV och examen/studie bevis som bekräfta dina svar på frågorna. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
