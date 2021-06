Projektledare med erfarenhet av Affärssystem och SQL - H o S Sverige AB - Datajobb i Stockholm

H o S Sverige AB / Datajobb / Stockholm2021-06-29Har du erfarenhet av Projektledning och affärssystem? Trivs du i en ledande position där du driver arbetet framåt mot uppsatta mål? Är du intresserad av fastighetsbranschen?Då har vi helt rätt roll för dig!Exempel på arbetsuppgifter och ansvar:Hos oss kommer du ha en roll som innebär att driva olika initiativ och projekt. Du kommer att jobba mot våra olika kunder och ha ansvar för ett par av dessa.Rollen hos oss innebär att du kommer arbeta i en bred och koordinerande roll med ansvar för olika projekt och initiativ, både externa och interna. Du kommer att driva kunddialog, ansvara för budget och tidplan samt se till att krav och önskemål uppfylls.Din roll kommer vara en viktig nyckelroll och du kommer att bli spindel i nätet mellan våra kunder och våra stakeholders.Vem är du?Du har en god förståelse för affärssystem och SQL.Du har ett stort intresse för affärer och är en social, strukturerad och pedagogisk kommunikatör som har lika lätt för att kommunicera med utvecklare såväl som med representanter från verksamheten.Du gillar att ta ansvar och egna initiativ samt att skapa relationer med människor.Som person gillar du förändring och har en förmåga att kunna entusiasmera och inspirera människor runtomkring dig.För detta jobb behöver du prata och skriva svenska obehindrat.Varför jobba hos oss?Vi är ett fantastiskt trevligt och framgångsrikt företag med stark värderingskultur och sammansvetsade team. Vi uppmuntrar kreativitet och innovationskraft hos våra anställda och vi strävar alltid efter hög arbetsglädje och bra stämning. Vi vill arbeta nära våra kunder i tät dialog för att förstå verkligheten och för att kunna ligga i framkant. Jobbet innebär att du jobbar vanliga kontorstider med möjlighet till flextid och med möjlighet att jobba hemifrån då det behövs. Varmt välkommen till oss.2021-06-29FAST2 Affärssystem är marknadsledande leverantör i Sverige av fastighetssystem. Våra värdeord är inkluderande, innovation, entusiasm och ansvar. Vi brinner för våra lösningar och för att ge fastighetsbolag och bostadsbolag långsiktigt hållbara system och kundnära tjänster. Vi finns idag representerade på fem orter i Sverige och har våra stora kontor i Stockholm och Göteborg.FAST2 erbjuder en familjär arbetsplats med högt i tak och stort utrymme att tycka till och påverka.Vi som genomför denna rekrytering åt FAST2 heter House of Skills och är ett innovativt och nytänkande Rekryteringsbolag.Jag som ansvarar för denna rekrytering heter Linda Freij och du kan även söka denna tjänst via vår hemsida: www.houseofskills.se, alt via mail direkt till: linda@houseofskills.se Sista dag att ansöka är 2021-07-29H o S Sverige AB5837537