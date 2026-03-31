Projektledare mässor, events och inredningar

Sture Exhibitions & Events AB / Byggjobb / Järfälla
2026-03-31


Projektledare sökes - bli en del av Team Sture
Vill du driva projekt som faktiskt syns, känns och upplevs?
Hos Sture Exhibitions & Events söker vi projektledare som vill ta idé till verklighet - från första brief till färdig monter, inredning eller event, i Sverige och internationellt.
I rollen håller du ihop helheten: planerar, koordinerar och driver projekt framåt tillsammans med kreatörer, produktion och montörer. Du har koll på detaljerna utan att tappa helheten, är trygg i dialogen med kund och gillar tempot i en bransch där mycket händer - ofta samtidigt.
Du har troligen erfarenhet från projektledning, gärna inom mässa, event, produktion, bygg eller liknande - men viktigast är att du är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får ta ansvar. Här finns utrymme både för dig som är van i rollen och dig som är redo att ta nästa steg.
Hos oss får du varierande projekt, ett sammansvetsat team och en kultur där vi jobbar nära varandra - från gemensamma frukostar till resor, events och firanden.
Vill du leda projekt som lämnar avtryck? Kanske vinna ett Gyllene Hjul eller två?
Sök och bli en del av Team Sture.

2026-03-31

Kvalifikationer
B-körkort är ett krav
Du har möjlighet att utgå från Norrort Stockholm - Järfälla

Vad erbjuder vi?
Heltidstjänst med 6 månaders provanställning
Distansarbete efter överrenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: ledigajobb@sture.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sture Exhibitions & Events AB (org.nr 556437-1184)
Värmevägen 3 A (visa karta)
177 58  JÄRFÄLLA

Jobbnummer
9830358

