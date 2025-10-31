Projektledare Masshantering
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret / Byggjobb / Kalmar Visa alla byggjobb i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.

Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, nära den politiska ledningen, med målet att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Kommunledningskontoret består drygt 300 medarbetare inom 14 olika verksamheter. Kommunledningskontoret arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har flera tjänster med specialistkompetenser. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med trygghetsfrågor, föreningsliv och civilsamhälle. Vi är en förvaltning i ständig utveckling - allt för att göra Kalmar ännu lite bättre. Välkommen till oss!
Kalmar kommun arbetar aktivt för att skapa en mer hållbar och cirkulär hantering av schaktmassor. Vi vill minska transporter, spara naturresurser och öka återanvändningen av massor i våra bygg- och anläggningsprojekt. Har du ett stort intresse för miljö- och geoteknikfrågor och vill bidra med specialistkunskap i en stor bredd av exploaterings- och infrastrukturprojekt inom Kalmar kommun.
Som projektledare blir du en del av Mark- och exploateringsenheten. Du kommer att arbeta strategiskt med masshantering i kommunens stadsutvecklingsprojekt, från planering till genomförande. Vara delaktig i miljöfrågor främst förorenade områden. Du kommer vara ett projektstöd och en länk till andra projektledare i kommunens förvaltningar och bolag.
Exempel på arbetsuppgifer:
* Utveckla och samordna kommunens strategi för masshantering
* Delta i detaljplanearbete och ta fram masshanteringsplaner
* Analysera ekonomiska, klimatmässiga och logistiska konsekvenser
* Företräda masshantering i vägval där det kan krocka med andra projektmål
* Följa och bidra till den nationella utvecklingen inom området
* Beställa och följa upp utredningar och analyserKvalifikationer
Vi söker dig med en civilingenjörs-, högskole- eller YH-utbildning inom samhällsbyggnad, infrastruktur, miljö eller liknande. Du har erfarenhet av projektledning, gärna inom bygg- och anläggningssektorn. Meriterande för denna tjänst är om du har kunskap om geoteknik, jordegenskaper, markmiljö, geovetenskap, hållbar resursförvaltning samt miljöplanering. B-körkort är ett krav.
Du har en helhetssyn och förstår hur masshantering påverkar stadsutveckling, ekonomi och miljö. Med din analytiska förmåga kan du identifiera komplexa samband och fatta välgrundade beslut. Du är initiativrik, tar ansvar för att driva arbetet framåt. Du är en lagspelare som bygger goda relationer med kollegor, andra förvaltningar, kommunala bolag och externa samarbetspartners. Din kommunikativa styrka gör att du uttrycker dig tydligt och professionellt, både muntligt och skriftligt, och du anpassar ditt budskap efter målgrupp och sammanhang. Du hittar lösningar även när förutsättningarna förändras.
Vår kollega är redan på väg mot nya äventyr och nu letar vi efter dig som vill ta vid. Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag och var med och forma framtidens hållbara Kalmar tillsammans med oss.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
