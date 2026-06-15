Projektledare markanläggning - Kommunteknik, Malmö stad
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2026-06-15
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Ref: 20261510 Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Projektsektionen utför mark- och anläggningsarbeten av olika karaktär – både nyanläggning och underhåll, samt omläggnings- och reparationsarbeten i befintliga miljöer såsom gator, torg, parker, lekplatser och övriga utemiljöer. Våra uppdrag kommer främst från Fastighets- och gatukontoret samt andra förvaltningar inom Malmö stad.
Som projektledare hos oss har du en nyckelroll i utförandeskedet. Du ansvarar för att leda och driva projekt i produktion, med nära koppling till arbetslag, entreprenörer och daglig verksamhet ute i fält. Rollen innebär ett tydligt fokus på genomförande – från planering till färdigställande – där du säkerställer att arbetet utförs effektivt, säkert och med rätt kvalitet.
Du planerar, samordnar och följer upp arbetet löpande samt ansvarar för att projekten levereras enligt budget, tidplan och uppsatta krav.
I rollen ingår bland annat att:
leda och koordinera projekt, inklusive dialog och samverkan med beställare
arbeta med projektekonomi: budget, ekonomisk uppföljning, prognoser och kostnadsstyrning
ta fram kostnadsberäkningar/kalkyler utifrån beställarens behov
hålla dig uppdaterad om relevanta regelverk och styrande dokument samt säkerställa efterlevnad
utföra och ansvara för uppgifterna som BAS‐P och BAS‐U inom projekten, samt säkerställa att arbetsmiljöarbetet planeras, samordnas och följs upp enligt gällande krav
bidra till Kommuntekniks fortlöpande interna utvecklingsarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som har:
relevant högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
du bör ha minst fem års dokumenterad erfarenhet från anläggningsbranschen
har erfarenhet av produktion, kalkylarbete samt projektekonomi inom anläggning samt självständigt driva projekt med dokumenterat resultat
arbete med AMA anläggning, AB/ABT, Bas P/U, KMA
goda kunskaper i svenska, så väl tal som skrift
B-körkort för manuellt växlad bil
erfarenhet av att arbeta administrativt och goda kunskaper i Office-paketet
Det är meriterande med:
projektledningsutbildning eller motsvarande
dokumenterad entreprenad-juridisk kompetens och erfarenhet
har kännedom om LOU
Du kommer ha många kontaktytor och kontinuerligt samarbete med olika parter. För dig är det självklart att vara en representant för arbetsgivaren och i det så har du förmågan att bygga goda relationer. Det är viktigt att du har förmåga att analysera situationen, ser lösningar och utvecklingsmöjligheter i olika situationer. Du är självständig i din roll men förstår värdet av att arbeta nära dina kollegor, du ser synergier och helheten. Du förstår vikten av att ha en öppen kommunikation för att främja inte bara dina projekt utan hela verksamheten.
Om arbetsplatsen
Vi är idag över 600 anställda på Kommunteknik och omsätter ca 1 miljard. Detta är kommuntekniks uppdrag:
Kommunteknik ska tillgodose behovet av en väl fungerande stadsmiljö och erbjuder lokalt miljöanpassade och ekonomiskt effektiva helhetslösningar av drift, underhåll och skötsel inom gator, park och fastigheter samt beredskap och teknisk service.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT-service och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta ovan nämnda kontaktpersoner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261015". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig kontaktperson SACO
Lars Kristensson lars.kristensson@malmo.se +46708123687 Jobbnummer
9964717