Projektledare Luftstridskrafter T&E Led - Försvarets Materielverk

Försvarets Materielverk / Datajobb / Enköping2021-07-08Vi upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. I vår vision "Rätt materiel för ett starkare försvar" ryms vårt arbete och våra leveranser till Försvarsmakten av allt från helikoptrar, ubåtar, stridsflygplan och snörade kängor till kompasser, radarstationer, pansarterrängbilar och kuddar. Bredden i vårt uppdrag ger dig möjligheten att jobba med spännande innehåll, människor och projekt.2021-07-08FMV vision är "Rätt material för ett ett starkare försvar". FMV verksamhetsidén är att "Effektivt leverera försvarsmateriel och tjänster för det svenska försvarets behov - i fred, kris och krig". FMV målbild 2025 är att FMV är efterfrågat av Försvarsmakten för vår professionalitet och vår förmåga att leverera, FMV kännetecknas av framåtanda och effektivitet, FMV har engagerade och stolta medarbetare, FMV har en kombination av kvalificerade kompetenser som gör oss framgångsrika, FMV är en attraktiv arbetsplats.FMV Test och Evaluering (FMV T&E) ansvarar för Verifiering och Validering (VoV) inom FMV. Den kvalitetssäkrande funktionen ska genom saklig, opartisk och faktabaserad verifiering och validering kontrollera om de krav som ställs på den materiel som FMV levererar till Försvarsmakten (FM) uppfylls.T&E Ledningssystem (T&E Led) uppgift är att kvalitetssäkra krav och svara på hur väl de tekniska ledningsstödsystemen lever upp till ställda krav. Det omfattar både It-säkerhetskrav och försvarsmaktens kravställda förmågor inom mark-, sjö-, och luftstridskrafterna.Projektledaren ansvarar för projektets ekonomi, resurser (materiel och personal) och tidplan för projekt inom området för luftstridskrafterna. Projektledaren planerar, leder och följer upp projekt som utförs i projektteam med upp till 10 medlemmar genom en fastställd metod och med en bestämt uppgift. Uppgiften tas fram i samverkan med uppgiftsställaren.Aktiviteter som projektet genomför kräver koordinering mellan flygvapnets- och luftvärnets ledningsstödsystem samt försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband. Projektledaren kan även få i uppgift att stödja andra projekt.Arbetet innebär förutom planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi att ansvara för att skapa spårbarhet i arbetet genom att producera ett antal dokument. Projektledaren deltar även i avdelningens verksamhetsutveckling då avdelningen växer och omorganisering just genomförts.Vi söker dig somHar gymnastiekompetens och projektledarutbildning. Har mycket goda kunskaper inom projektledning och mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift. Har erfarenhet av att leda projekt med underlydande projektmedarbetare samt erfarenhet av användning av projektplaneringsverktyg, exempelvis MS Project eller motsvarande. Har goda kunskaper i Officepaketet. Har erfarenhet av Luftstridskrafternas ledningsstödsystem då det myllrar av förkortningar och beroenden mellan de berörda förbanden.Det är meriterande om du har erfarenhet av FMV arbetssätt samt erfarenhet av Systems Engineering. Det är även meriterande med erfarenhet av arbete med utvärderingsverksamhet, arbete med ledningssystem på myndighet samt erfarenhet av offentlig upphandling. Du kommer att ha nytta av kunskap om taktiska datalänkar och IT-säkerhet samt utbildning i Systems Engineering.Har specialistkunskap som beskrivits ovan, ekonomisk medvetenhet och samarbetsförmåga. För att lyckas i befattningen behöver du ha en personlig mognad, intregritet och vara strukturerad och har ledarskapsegenskaper.Har B-körkort.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, så sök gärna trots att du inte uppfyller alla våra önskemål. Vi genomför interna utbildningar.Vi erbjuder digPå FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi sätter värde på ömsesidigt förtroende och på ett hållbart arbetsliv. Därför erbjuder vi alla våra anställda ett brett utbud av utbildningar, kompetensutveckling och träning.Tjänsten är placerad i Enköping men ett antal möten genomförs på annan ort, i huvudsak Stockholm. Ett antal resor inom och utom landet förekommer.Vill du vara med och utveckla framtidens försvar?Sök tjänsten via FMV:s webbplats. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Ove Hellgren, OFR/O Michael Krüger och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel).Vid frågor ber vi dig kontakta Ulrika Lindblom på telefon 073-388 65 92.Sista ansökningsdag är 2021-08-29.Välkommen med din ansökan.FMV finns för landet, i många delar av landet. För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via FMV:s webbplats eller via vår registratur. Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2021-08-29
Försvarets Materielverk