Projektledare lokalnät
Vattenfall AB / Kulturjobb / Sorsele Visa alla kulturjobb i Sorsele
2025-08-19
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi en Projektledare som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället!
Som projektledare ansvarar du för att leda och leverera projekt i vårt stora serviceavtal inom distributionsnät med underhåll av frilednings- och jordkabelnät inom olika spänningsnivåer. Arbetet är självständigt men samtidigt krävs stort fokus på samarbete och kommunikation mot såväl interna som externa aktörer.
Några av dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planering och genomförande av projektet
Ledning och styrning av projektteamet
Ansvara för det ekonomiska utfallet i projekten samt hantera avslut och uppföljning av ekonomin
Informera och rapportera om projektets status till beställare
Delta på byggmöten och i förhandlingar med kund
Riskhantering
Rapportering och dokumentation av projektets framgång
Arbetet innebär stort fokus på säkerhet, framdrift, engagemang och kvalitet. Vår förhoppning är att du kommer att hjälpa verksamheten att växa och därtill generera ytterligare möjligheter i samarbetet med kunder och leverantörer. Säkerheten kommer alltid först inom Vattenfall Services och tillsammans skapar vi Sverige säkraste arbetsplats!
I rollen som projektledare kommer du ingå i ett team med en bra stämning. Du kommer främst arbeta från ditt kontor men du kommer även att vara ute på site då dagsresor inom den närmsta geografin är en naturlig del av arbetet.
Kravspecifikation
För att vara framgångsrik i rollen behöver du ha förmågan att skapa starka samarbeten och staka ut riktning. Du är skicklig på att lösa problem som uppstår och är van vid att hantera risker och oväntade situationer. Du skapar engagemang genom delaktighet och har förmågan att sätta struktur och administrera för att nå både delmål och övergripande mål. Som ledare skapar du engagemang genom delaktighet och har förmågan att sätta struktur för att nå både delmål och övergripande mål. Avslutningsvis är du affärsmässig med ett gott entreprenörskap, men skulle aldrig låta lönsamheten gå före säkerheten.
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
En avklarad gymnasial utbildning eller högre, gärna inom el, elkraft, teknik, ekonomi eller annat relevant område
Arbetslivserfarenhet av arbetsledning eller projektledning
Arbetslivserfarenhet inom el- eller elkraftsområdet alternativt övergripande elkännedom är meriterande
Erfarenhet från entreprenadbranschen är meriterande
Datorvana (Office-paketet) samt vana av processtyrt arbete i ärendehanteringssystem
B-körkort, då resor förekommer i tjänsten
God kunskap i svenska språket, både i tal och skrift
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort: Sorsele
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Jonas Fjällström, 070-281 62 64. För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Terese Johansson, 073- 097 79 22.
Fackliga representanter är Torbjörn Blom (Akademikerna), Magnus Tjergefors (Ledarna), Johan Larsson (SEKO) och Alma Svensson (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 8 september 2025.
Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi använder oss av tester i denna rekryteringsprocess och ett online-test kommer att skickas ut till alla sökanden efter sista ansökningsdag som ett första steg i rekryteringsprocessen.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
924 31 SORSELE Arbetsplats
Varberg - Vattenfall Jobbnummer
9464110