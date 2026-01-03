Projektledare lokala samarbeten
2026-01-03
Plats: Umeå
Omfattning: Heltid (flex, vardagar 8-17 som grund)
Anställning: Tillsvidare med 6 mån provanställning
Sista dag att ansöka är 15 januari 2025 (urval sker löpande)
Arbetsgivare: Homerun Festivals Sweden AB
Nu får du som är en driven, kreativ och säljande person som brinner events och festivaler en möjlighet till en mycket spännande roll som Projektledare för lokala samarbeten för några av Sveriges största festivaler!
Festivalbolaget Homerun Festivals är Sveriges snabbast växande arrangörsbolag. Homerun Festivals driver bland annat de årligt återkommande festivalsuccéerna Brännbollsyran, Bayside Festival, Playa Festival, Splash Luleå och Bonfire Festival samt nya Butterfly Festival. Nu söker vi en ny kollega, en projektledare för lokala samarbeten, där du kommer att ha en nyckelroll i arbetet med bolagets festivaler kopplat både genom att knyta och maximera lokala samarbeten samt genom att bidra till marknadsföringen av festivalerna. Tjänsten utgår ifrån Umeå där Homerun Festivals har ett av sina två kontor.
Rollen
Som Projektledare för lokala samarbeten arbetar du med samtliga Homerun Festivals festivaler och ansvarar för lokala samarbeten kopplade till festivalerna. Du arbetar även med att driva försäljning till festivalerna genom lokala kampanjer, lokal marknadsföring och kreativa ideér. I din roll blir Homerun Festivals öra mot gatan i festivalstäderna där du har koll på vad som är de viktiga händelserna i de städerna just nu. Löpande resor till festivalstäderna ingår i arbetet.
Ditt uppdrag innebär arbete med
Hotellavtal
Efterfester
Dagfester
Marknadsföringsevents
Drift av street teams
Bilavtal
Lokala samarbeten
Affischering
Vem du är
Du har erfarenhet från arbete med projektledning och marknadsföring eller försäljning.
Du trivs med att ha många bollar i luften och drivs av att få se resultat.
Du är en social person som tycker om bygga relationer med samarbetspartners.
Du är en säljande person som tycker om att göra deals och går igång på att arbeta målinriktat.
Du trivs med att arbeta med och mot generation-Z som är festivalernas primära besökare.
Du har körkort.
Utbildning inom projektledning och marknadsföring är meriterande.
Personliga egenskaper
Strukturerad, social, utåtriktad. driven och nyfiken.
Vad vi erbjuder
Snabba beslutsvägar, stor påverkan och ett engagerat team. Individuell lönesättning, friskvårdsbidrag, möjlighet till distansarbete och förmåner.
Homerun Festivals är ett oberoende festivalbolag med ca 5 000 medarbetare under säsong, 11 årsanställda året runt i Stockholm och Umeå.
Läs mer om bolaget på homerunfestivals.se.
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
E-post: gustav@homerunfestivals.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Homerun Festivals Sweden AB
(org.nr 556878-4648)
Storgatan 67 (visa karta
)
903 30 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Gustav Pettersson gustav@homerunfestivals.se 0737758902 Jobbnummer
9668310