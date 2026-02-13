Projektledare Lindevalls/Tekonf
Projektledare verksamhetsintegration & ledningssystem- nyckelroll i sammanslagningen av två industribolag
Lindevalls och Tekonf befinner sig i en spännande fas. Bolagen går samman och formar framåt ett gemensamt, starkare industribolag med höga ambitioner inom kvalitet, struktur och tillväxt. Nu söker vi en projektledare som får ett helhetsansvar för sammanslagningen - med fokus på affärssystem, ledningssystem och operativ framdrift.
Om rollen
I denna roll får du ett tydligt mandat och ett stort ansvar. Du håller ihop införandet av affärssystemet Monitor, leder sammanslagningen av två bolag till ett gemensamt arbetssätt och ansvarar för att bygga upp det nya, gemensamma ledningssystemet (ISO 9001 och 14001).
Du arbetar nära verksamheten och är till största del på plats, där du driver arbetet metodiskt framåt - från nuläge till fungerande helhet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Projektleda och samordna införandet av affärssystemet Monitor
Vara huvudkontakt mot Monitor och externa parter
Leda och driva sammanslagningen av bolagen till ett gemensamt arbetssätt
Revidera, strukturera och dokumentera ledningssystem (ISO)
Ta fram och följa tidsplaner, säkerställa framdrift och leverans
Säkerställa att beslut tas, aktiviteter genomförs och att projektet når mål

Profil
Vi söker dig som är strukturerad, drivande och ansvarstagande. Du trivs i miljöer där saker behöver byggas upp från grunden och där du får ta ägarskap.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av projektledning i industriell eller producerande verksamhet
Erfarenhet av affärssystem, gärna Monitor
Erfarenhet av ledningssystem och ISO-arbete
Förmåga att skapa struktur, hålla tempo och driva igenom beslut
En prestigelös men tydlig kommunikationsstil
