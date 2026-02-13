Projektledare Lindevalls/Tekonf

Jämt Group AB / Civilingenjörsjobb / Östersund
2026-02-13


Visa alla civilingenjörsjobb i Östersund, Krokom, Åre, Ragunda, Ånge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jämt Group AB i Östersund, Härjedalen eller i hela Sverige

Projektledare verksamhetsintegration & ledningssystem- nyckelroll i sammanslagningen av två industribolag

Lindevalls och Tekonf befinner sig i en spännande fas. Bolagen går samman och formar framåt ett gemensamt, starkare industribolag med höga ambitioner inom kvalitet, struktur och tillväxt. Nu söker vi en projektledare som får ett helhetsansvar för sammanslagningen - med fokus på affärssystem, ledningssystem och operativ framdrift.

Om rollen
I denna roll får du ett tydligt mandat och ett stort ansvar. Du håller ihop införandet av affärssystemet Monitor, leder sammanslagningen av två bolag till ett gemensamt arbetssätt och ansvarar för att bygga upp det nya, gemensamma ledningssystemet (ISO 9001 och 14001).
Du arbetar nära verksamheten och är till största del på plats, där du driver arbetet metodiskt framåt - från nuläge till fungerande helhet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden

Projektleda och samordna införandet av affärssystemet Monitor

Vara huvudkontakt mot Monitor och externa parter

Leda och driva sammanslagningen av bolagen till ett gemensamt arbetssätt

Revidera, strukturera och dokumentera ledningssystem (ISO)

Ta fram och följa tidsplaner, säkerställa framdrift och leverans

Säkerställa att beslut tas, aktiviteter genomförs och att projektet når mål

Publiceringsdatum
2026-02-13

Profil
Vi söker dig som är strukturerad, drivande och ansvarstagande. Du trivs i miljöer där saker behöver byggas upp från grunden och där du får ta ägarskap.
Vi ser gärna att du har:

Erfarenhet av projektledning i industriell eller producerande verksamhet

Erfarenhet av affärssystem, gärna Monitor

Erfarenhet av ledningssystem och ISO-arbete

Förmåga att skapa struktur, hålla tempo och driva igenom beslut

En prestigelös men tydlig kommunikationsstil

Rekryteringen sköts av Jämt rekrytering och frågor skickas till josefine@jamtrekrytering.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7227815-1841464".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jämt Group AB (org.nr 559393-8441), https://jamtrekrytering.teamtailor.com
Samuel Permans Gata 7 (visa karta)
831 31  ÖSTERSUND

Arbetsplats
Jämt Rekrytering

Jobbnummer
9741664

Prenumerera på jobb från Jämt Group AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jämt Group AB: