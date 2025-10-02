Projektledare kundleveransprojekt och eftermarknad
2025-10-02
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
På Saab Tactical Electronics i Malmslätt arbetar vi med utveckling, leverans och support av fordonsbaserad taktisk elektronik till våra kunder. Produkterna vi utvecklar är ruggad elektronik, bland annat datorer, displayer, ethernet switchar och annan utrustning som är avsedd primärt för tynge militära markfordon.
Hos oss kommer du få projektleda leveransprojekt samt ha ansvar för att, ihop med övriga i teamet, säkerställa och hålla ihop eftermarknadsflödet gentemot våra olika kunder. Rollen innebär att du kommer vara point of contact för kommunikation mot kund under leveransfas och supporthantering vid eftermarknad.
Du kommer även att säkerställa så att samtliga involverade enheter följer tidsramar och deadlines för att kunden ska få sin leverans enligt avtalad tid och kravbild. Detta innebär bland annat att du kommer rapportera ekonomisk progress och prognos kopplat mot tidplan.
Du kommer att ingå i ett team om 6 medarbetare som genomsyras av en härlig gemenskap. Arbetet innebär att både självständigt driva egna projekt men också att samarbeta i teamet för att tillsammans säkerställa att vi når våra mål.Publiceringsdatum2025-10-02Profil
Vi söker en lagspelare med starkt fokus på ledarskap, samarbete och kommunikation. Som person är du trygg, stabil och van att även arbeta självständigt.
God kommunikativ förmåga då dialog sker med många olika gränssnitt och intressenter i denna funktion. Du ser det som naturligt att tillsammans med kollegor utveckla och förbättra verksamheten för att skapa en teamorienterad miljö.
Du är öppen, nyfiken och trivs i en dynamisk verksamhet där du får vara med och driva och påverka arbetet samtidigt som du får möjligheten att själv utvecklas.
Vi ser att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med projektledning och styrning. Du har grundläggande kunskaper inom kalkylering och ekonomiuppföljning och erfarenhet av att hantera kunder per telefon och mail. Eftersom arbetet innebär en del dokumentation så ser vi att du har erfarenhet av administratovt arbete såsom order och fakturering.
Krav för rollen:
*
Eftergymnasial utbildning inom relevant område eller motsvarande erfarenhet genom tidigare uppdrag
*
Grundläggande kunskaper i officepaketet
*
Kunskaper i engelska i såväl tal och skrift
Meriterande för rollen:
*
Erfarenhet av att läsa och tolka avtal samt erfarenhet av avtalsförhandling
*
God systemvana och önskrvärt med erfarenhet inom Sherpa IFS
*
Erfarenhet av att arbeta internationellt
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
