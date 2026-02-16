Projektledare kultur, media och ungdomsengagemang
MiM Kunskapscentrum / Kulturjobb / Göteborg Visa alla kulturjobb i Göteborg
2026-02-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MiM Kunskapscentrum i Göteborg
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Vill du leda arbetet med att etablera och utveckla en viktig ungdoms- och kulturverksamhet i Uddevalla?
MiM Kunskapscentrum söker en projektledare som vill ansvara för att implementera, etablera och vidareutveckla vår verksamhet i Uddevalla. Rollen innebär ett strategiskt och operativt ansvar för att omsätta organisationens vision och metoder i praktiken genom kultur, ungdomsengagemang och antirasistiskt arbete. Du får en central roll i att bygga upp hållbara strukturer, skapa lokala samarbeten och utveckla verksamheter som stärker ungas delaktighet, inflytande och kreativa uttryck.
Om MiM Kunskapscentrum
MiM Kunskapscentrum arbetar för att motverka rasism, stärka demokratiskt deltagande och skapa inkluderande samhällen genom kultur, utbildning och ungdomsdrivna processer. Vår metod bygger på delaktighet, relationsskapande och att skapa plattformar där unga kan uttrycka sig, organisera sig och påverka sina livsvillkor och sitt lokalsamhälle. En viktig del av vårt arbete är att etablera lokalt förankrade verksamheter i nära samverkan med kommuner, civilsamhälle och unga själva.
Om rollen
Som projektledare ansvarar du för att etablera och implementera MiM Kunskapscentrums verksamhet i Uddevalla. Det innebär att du leder arbetet med att bygga upp, genomföra och utveckla verksamheter som skapar långsiktig närvaro och relevans i lokalsamhället. Du ansvarar för att omsätta organisationens arbetssätt och metodik i konkreta verksamheter, etablera förtroendefulla relationer med målgruppen och skapa strukturer som möjliggör långsiktig verksamhetsutveckling. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete, från planering och samverkan till praktiskt genomförande och uppföljning. Du arbetar nära unga i åldern 15-26 år, med särskilt fokus på stadsdelarna Dalaberg och Hovhult.
Ansvarsområden
Som projektledare ansvarar du för att:
Implementera och etablera MiM Kunskapscentrums verksamhet i Uddevalla
Bygga upp och utveckla lokala verksamhetsstrukturer
Säkerställa att organisationens metoder och värdegrund integreras i verksamheten
Bidra till långsiktig förankring och hållbar utveckling av verksamheten
Projektleda och utveckla verksamheter
Planera, genomföra och följa upp projekt och aktiviteter
Ansvara för verksamhetsplanering, struktur och genomförande
Identifiera utvecklingsmöjligheter och bidra till verksamhetsutveckling
Skapa delaktighet och stärka unga
Arbeta relationsskapande och uppsökande med unga
Stödja unga i att utveckla och genomföra egna projekt
Skapa trygga och inkluderande mötesplatser
Samverka och bygga partnerskap
Etablera och utveckla samarbete med kommunen, skolor och civilsamhället
Samverka med kulturaktörer, föreningar och andra relevanta partners
Representera MiM Kunskapscentrum i lokala nätverk och sammanhang
Leda och samordna
Leda ungdomsledare, volontärer och samarbetspartners
Samordna aktiviteter, evenemang och projektinsatser
Säkerställa kvalitet och kontinuitet i verksamheten
Vi söker dig som
Har erfarenhet av projektledning, verksamhetsutveckling eller ungdomsarbete
Har erfarenhet av att etablera, driva och utveckla verksamheter eller projekt
Har god förmåga att arbeta både strategiskt och operativt
Är självgående, strukturerad och initiativtagande
Har god samarbetsförmåga och erfarenhet av samverkan med olika aktörer
Har ett starkt engagemang för antirasism, demokrati och ungas rättigheter
Är trygg i att bygga relationer och skapa förtroende
Meriterande
Erfarenhet av arbete i socioekonomiskt utsatta områden
Erfarenhet av kulturprojekt eller kreativa processer
Pedagogisk, social eller kulturrelaterad utbildning
Erfarenhet av att arbeta med deltagarbaserade metoder
Lokal kännedom om UddevallaPubliceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
70% (kvällsarbete förekommer)
Projektanställning 6 månader med möjlighet till förlängning
Placering i Uddevalla
Tillträde enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: yllka.sheqiri@mimkunskapscentrum.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mim Kunskapscentrum
, https://www.mimkunskapscentrum.se
Mellangatan 1 (visa karta
)
413 01 GÖTEBORG Kontakt
Verksamhetschef
Yllka Sheqiri yllka.sheqiri@mimkunskapscentrum.se Jobbnummer
9745845