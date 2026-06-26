Projektledare Kris och beredskap
Tomelilla kommun, Vård och Omsorg / Administratörsjobb / Tomelilla Visa alla administratörsjobb i Tomelilla
2026-06-26
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På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Vi söker en beredskapssamordnare till Stöd och omsorg som i samverkan med den kommunövergripande Säkerhet- och beredskapsfunktionen ska bygga det civila försvaret inom kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänst i Tomelilla. Ditt främsta uppdrag är att arbeta förebyggande och förmågestärkande inom säkerhets- och beredskapsområdet tillsammans med avdelningens verksamheter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag innebär att arbeta med kontinuitetshantering, krisberedskap, civilt försvar, informationssäkerhet och säkerhet. Du kommer att hålla i utbildning och övning inom området och ta fram rutiner utifrån kommunens riktlinjer och planer.
I rollen arbetar du både med att utveckla och implementera nya arbetssätt och processer samt vidareutveckla befintliga strukturer inom beredskapsområdet, med särskilt fokus på kommunens sociala omsorg och den kommunala hälso- och sjukvården. En viktig del av uppdraget är att ge verksamheten löpande stöd, vägledning och rådgivning i frågor som rör beredskap och kontinuitet.
Du kommer att bidra i arbetet med analyser, risk- och sårbarhetsbedömningar samt ta fram förslag på åtgärder och genomföra insatser som stärker verksamheternas beredskapsförmåga. Arbetet sker i nära samverkan med kommunens övriga säkerhets- och beredskapsfunktioner.
I rollen ingår även att delta i avdelningens krisledning vid extraordinära händelser, vilket innebär arbete med stöd, samordning och ledning under kris.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller annan kunskap som arbetsgivaren bedömer som likvärdig samt erfarenhet av arbete med beredskap. Har du kunskap om offentlig förvaltning och hur en kommun är organiserad och fungerar så är det meriterande liksom kunskap om krisberedskap ur ett kommunalt perspektiv.
Vi ser gärna att du har arbetat inom krisberedskap, säkerhet, beredskapsplanering, kontinuitetshantering eller annat närliggande område.
• Erfarenhet av arbete inom social omsorg eller kommunal hälso- och sjukvård är meriterande.
• Erfarenhet av barnrättsarbete och jämställdhetsarbete är meriterande.
• Det är även meriterande om du har erfarenhet av samordning och utvecklingsarbete samt av att ta fram styrdokument, planera och genomföra utbildningar och övningar. Erfarenhet av arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering eller stabsarbete.
Eftersom arbetet sker i nära samverkan med många aktörer, både internt och externt, ser vi att du är lyhörd, kommunikativ och har en god samarbetsförmåga. Du är analytisk och strategisk i ditt arbetssätt och har förmåga att se helheten i frågor som rör kvalitet, säkerhet och beredskap.
Du har ett genuint samhällsengagemang och trivs i en central och stödjande roll där du bidrar till delaktighet, samverkan och förtroende.
Arbetet kräver mycket god datorvana och goda kunskaper i Officepaketet. Därutöver ska du ha mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Tjänsten kräver Svenskt medborgarskap och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen genomförs innan beslut om anställning fattas.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse. Tidsbegränsad till 2027-12-31, upphör: 2027-12-31 .
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334092". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla Kommun
(org.nr 212000-0886)
273 80 TOMELILLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tomelilla kommun, Vård och Omsorg Kontakt
Socialchef
Mattias Gunnarsson mattias.gunnarsson@tomelilla.se Jobbnummer
9981157