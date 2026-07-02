Projektledare Kraftledning
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Vill du leda några av Sveriges viktigaste kraftledningsprojekt och bidra till energiomställningen? Vi söker nu erfarna projektledare som vill bli en del av vårt team.
På Norconsult är vi med och utvecklar morgondagens elnät. Vi verkar i en eftertraktad och expansiv bransch och nu vill vi gärna bli fler!
Hos oss blir du en del av Norconsults kraftledningsverksamhet, där vi arbetar med projektering och genomförande av projekt främst inom region- och transmissionsnät. Rollen kan utgå från Göteborg, Trollhättan, Stockholm eller annan ort där vi har verksamhet. Våra kraftledningsavdelningar består av drygt 30 medarbetare och vi arbetar tätt tillsammans över kontorsgränserna.
I rollen som projektledare ansvarar du för att leda och samordna kraftledningsprojekt genom projektets olika skeden. Du säkerställer att projekt levereras enligt uppsatta mål avseende tid, kostnad, kvalitet och arbetsmiljö. Rollen innebär nära samarbete med kunder, projektörer, tillståndsspecialister och andra teknikområden. Du planerar resurser, följer upp ekonomi och driver projektens framdrift tillsammans med projektteamet.Publiceringsdatum2026-07-02Profil
Du har en relevant utbildning, exempelvis civil- eller högskoleingenjör, samt minst 5 års erfarenhet från kraftlednings-, elkrafts- eller infrastrukturprojekt. Du har erfarenhet av projektledning och är van att samordna projektteam, hantera kunddialoger samt följa upp ekonomi och tidplaner. Erfarenhet av luftledningsprojektering samt kunskap om verktyg som PLS-CADD och/eller ICEtow är meriterande men inget krav.
Etablerade kontakter inom energibranschen är meriterande liksom förståelse för BIM-processer och modellbaserat arbetssätt så vi driver flera projekt med digitala leveranser. Det är även meriterande om du har erfarenhet av kontraktsformer såsom ABK och AB, projektstyrning, riskhantering, ekonomisk uppföljning samt certifieringar inom ESA och BAS-P/U.
Du är en strukturerad, kommunikativ och affärsmässig person med god förmåga att skapa förtroende hos såväl kunder som kollegor. Du har ett naturligt ledarskap och trivs i en roll där du samordnar människor, driver arbetet fram åt och skapar engagemang i projektteamet. Genom tydlig kommunikation, ansvarstagande och ett coachande förhållningssätt får du olika kompetenser att arbeta mot gemensamma mål. Du är van att fatta beslut, hantera komplexa frågeställningar och skapa förutsättningar för att projekt ska levereras med hög kvalitet. Samtidigt bidrar du till ett prestigelöst, inkluderande och utvecklingsorienterat arbetsklimat.
Vi är Norconsult
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte "Varje dag förbättrar vi vardagen", söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi är 7200 medarbetare i koncernen och 1500 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor. Med över 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.
För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. En större bredd av perspektiv hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver behärska svenska obehindrat i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att det är ditt modersmål.
Bekanta dig med dina blivande chefer:
Caroline Hermansson
Josefin Meland
Välkommen med din ansökan!
Till oss söker du med CV och en motivationstext. Observera att vi endast tar emot elektroniska ansökningar.
Urvalsfasen startar vecka 33.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norconsult Sverige AB
(org.nr 556405-3964), http://www.norconsult.se/
Theres Svenssons gata 11 (visa karta
)
417 55 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg - Theres Svenssons gata Kontakt
Contact
Caroline Hermansson Caroline.Hermansson@norconsult.com 790060889 Jobbnummer
9990286