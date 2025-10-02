Projektledare Kontrollanläggning
2025-10-02
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du vara med bidra till samhällets infrastruktur och säkra elförsörjningen åt våra kunder? Tilltalas du av att ett fritt jobb med helhetsansvar i en roll som Projektledare/Serviceledare? Då kan detta vara en tjänst för dig.
Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi Projektledare/Serviceledare som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället!
Din roll som Projektledare/Serviceledare
Som Projektledare/Serviceledare ansvarar du för planering och genomförande av våra underhållsåtgärder så att dessa levereras till rätt kostnad, tid och kvalité i enlighet med våra avtal. Uppdragen avser förebyggande och felavhjälpande underhåll av kontrollanläggning med tillhörande högspänningsapparater samt förnyelser av elanläggningar som omfattar lokalnät till stamnät.
Du kommer att få ansvar för en eller flera av våra kunder och planera in arbeten samt akuta insatser hos dessa. I arbetsuppgifterna ingår att planera lämpliga resurser inklusive underentreprenörer. Kundkontakter, samordning, återrapportering, hantering av budget och tidplaner samt kalkyl- och anbudsarbete är även viktiga arbetsuppgifter. Detta ger goda förutsättningar att använda och utveckla ditt goda affärssinne, ledarskap och planeringsförmåga.
Kundkontakter ingår som en naturlig del av den här tjänsten där du får möjlighet att aktivt delta i vårt kundvårdsarbete. Din roll kännetecknas av ett fritt och självständigt arbetssätt som ställer höga krav på ditt egna driv, ansvarstagande samt kvalitetstänk. Tjänsten är en nyckelroll på avdelningen och du har en sammanhållande funktion för det dagliga arbetet.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Tid och resursplanering
Samordning av egna medarbetare, entreprenörer och kunder
Inköpsfrågor, både gällande tjänster och material
Kontakt med leverantörer av utrustning samt skapa specifikationer
Beredning och genomförandeplanering
Rapportering före, under och efter avslutat arbete
Ekonomisk uppföljning, reglering samt underlag för fakturering
Kravspecifikation
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
Gymnasieutbildning med inriktning elteknik eller motsvarande kunskaper
Erfarenhet inom elkraftområdet. Gärna inom service, underhåll och felavhjälpning av kontrollanläggning samt tillhörande högspänningsapparater
Erfarenhet av projektledning/serviceledning
God datorvana
Mycket goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt. Goda kunskaper i engelska
B-körkort då dagsresor förekommer i tjänsten
Vi ser det som meriterande om du har:
En ingenjörsutbildning inom elkraft
Erfarenhet av teknisk projektledning inom kontrollanläggning och högspänningsanläggningar
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har ett strukturerat arbetssätt, är noggrann samt har god förmåga att prioritera. Detta för att kunna planera och leda det dagliga arbetet för gruppen på ett effektivt sätt. Rollen innebär mycket kontakt med både medarbetarbetare och kunder, vilket ställer höga krav på din samarbetsförmåga. Vi lägger även stor vikt vid att du har en god kommunikativ förmåga, då detta är avgörande för att bygga starka kundrelationer och leverera kundcentrerade lösningar.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort: Luleå, Skellefteå, Jokkmokk, Arjeplog, Gällivare, Kiruna eller Kalix. Även andra placeringsorter kan vara aktuella. Vänligen skriv önskad placeringsort i din ansökan.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Mattias Taavoniku, 070-263 46 55 eller mattias1.taavoniku@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Lea Skånberg, lea.skanberg@vattenfall.com
.
Fackliga representanter är Torbjörn Blom (Akademikerna), Magnus Tjergefors (Ledarna), Massimo Bresnik (SEKO) och Christel Karlsson (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 29 oktober 2025. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest. Så ansöker du
