Projektledare Kliniska Studier till Akademiskt primärvårdscentrum
Region Stockholm / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-11
Akademiskt primärvårdscentrum (APC) har ett övergripande forsknings-, utbildnings- och utvecklingsuppdrag för primärvården i Region Stockholm. APC och de tre universitetsvårdcentralerna Jakobsberg, Gustavsberg och Liljeholmen utgör primärvårdens universitetssjukvårdsenhet (USV) och är en viktig del i den nya organisationen för kunskapsstyrning nationellt och regionalt. Verksamheten bygger på en nätverksorganisation där majoriteten av våra medarbetare har sin grundanställning i klinisk primärvårdsverksamhet. Stockholms Läns Sjukvårdsområde, SLSO, är huvudman men APC:s verksamhet bedrivs oberoende av driftsform inom hela Region Stockholm. https://www.akademisktprimarvardscentrum.se/Publiceringsdatum2025-12-11Beskrivning
Har du erfarenhet av kliniska prövningar och studier, samt vill vara med och utveckla framtidens vård genom klinisk forskning? Vi på enheten Stöd till Forskning och Innovation inom Akademiskt primärvårdscentrum, söker nu efter en kompetent kollega för att förstärka vårt forskningsstöd i primärvården samt bidra till att stärka primärvårdens roll i kliniska studier.Dina arbetsuppgifter
I rollen som projektledare kommer du att ansvara för kliniska studier i samarbete med både industri och akademi inom primärvården samt att samarbeta med olika vårdgivare i regionen. Du kommer att fungera som en nyckelperson mellan forskare, kliniker och externa aktörer som sponsorer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Ansvara för uppstart av kliniska studier, inklusive budgetberäkning, avtal och forskningsadministration.
Ansvara för samordning av deltagande verksamheter i primärvården.
Koordinera och följa upp pågående studier så att de genomförs enligt ICH-GCP, lagstiftning, interna riktlinjer och tidsramar.
Fungera som länk mellan sponsor och kliniker/forskare.
Förbereda, granska och färdigställa studie- och klinikspecifik dokumentation.
Resor i tjänsten inom regionen kan förekomma och din placering kan variera mellan några av våra olika noder i regionen. Det ingår också i ditt uppdrag att utveckla våra interna processer inom forskningsstöd i primärvård.
Tillsammans med dina framtida kollegor kommer du att arbeta för att förfina, förbättra och expandera vår verksamhet.Kvalifikationer
Akademisk examen inom medicin, omvårdnad eller annan vårdprofession med erfarenhet av primärvård eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig (ex akademisk examen inom naturvetenskap och minst 2 års erfarenhet av kliniska prövningar)
Dokumenterad erfarenhet av projektledning inom kliniska studier inom offentlig och/eller privat sektor
Minst två års erfarenhet av arbete med kliniska prövningar och god kunskap om ICH-GCP
God datorvana och bekväm med Office-paketet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av medicintekniska produkter och kunskap om MDR regelverket Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Har god förmåga att planera, organisera och prioritera. Arbetar strukturerat och är noggrann med kvalitet och dokumentation. Är serviceinriktad, lösningsfokuserad och har ett gott bemötande. Kommunicerar tydligt och konstruktivt. Trivs med att arbeta både självständigt och i team. Har ett helhetsperspektiv, är innovativ och förstår vikten av att följa regulatoriska krav.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder:
En stimulerande arbetsmiljö med fokus på forskning, utveckling och utbildning. Goda möjligheter till personlig och professionell utveckling. Möjligheten att göra skillnad inom hälso- och sjukvården.Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning som FoU handläggare med ansvar för kliniska studier på ett år, 100 %, med möjlighet till förlängning enligt överenskommelse.
Vi går löpande igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
