Projektledare/KAM till Bartos Media i Nyköping
2025-11-03
Bartos Media är en byrå med snart 20 år i ryggen. Vår palett är bred med varumärkesutveckling, strategi, affärsnytta, film, rörligt, visuellt innehåll och faktiskt effekt hos kund.
Vi jobbar med både nationella varumärken och regionala aktörer inom privat och offentlig sektor. Vi hjälper dem med att formulera mål, strategi och genomförande av innehållsproduktion och medieköp - och ser till att det faktiskt kommer ut i rätt kanaler i rätt tid.
Vi växer och behöver stärka vår leveranskapacitet. Din roll är central i det.
Rollen
Som Projektledare/KAM har du en nyckelroll internt och mot kund i att säkerställa leverans, bibehållet målfokus och att både vi och kund jobbar synkat sida vid sida. Du i denna roll leder arbetet, du håller ihop teamet och du säkerställer vår leverans gentemot kund.
Dina uppgifter
Leda och samordna kunduppdrag: plan, prioritering, tidplan, status, leverans. - Säkerställa att innehåll (film, bild, copy, sociala medier, annonser, kampanjmaterial) produceras och går live enligt plan. - Vara den som har tät och proaktiv kontakt med kunden. - Översätta kundens behov ("vi måste bli tydligare och nå ut nu") till konkret arbete: vad som ska göras, när det ska göras, i vilka kanaler och med vilket budskap. - Skapa struktur runt processen så att kreatörer och producenter kan fokusera på innehållet.
Vi jobbar i Notion, MyGizmo, Fortnox och Office365. Du behöver trivas med att styra, följa upp och hålla ordning - inte bara vara med i idéfasen. Du behöver också ha hands on-erfarenhet av produktion på byrånivå. Att snabbt kunna justera ett original, klippa ned en film eller publicera en kampanj skall inte kännas obekvämt eller "inte som din grej".
Vem du är
Du är trygg, lösningsorienterad, ansvarstagande samt orädd och stimuleras av nya och ibland stora utmaningar. Du klarar även tryck utan att tappa kvalitet eller tonläge. Vårt umgängessätt på jobbet är otvunget, öppet och prestigelöst. Alltid högt till tak och dina kollegor är kunniga med mångårig erfarenhet.
Vi tänker att du känner igen dig här:
• Du har jobbat på byrå, marknads-/kommunikationsavdelning eller i en liknande roll där du haft kundansvar eller beställarkontakt. - Du kan ta emot ett ganska luddigt önskemål och göra det genomförbart. - Du förstår hur kommunikation och marknadsaktiviteter ska bidra till affären, inte bara hur de ser ut. - Du kan driva flera uppdrag parallellt och ändå vara tydlig och lugn mot kund och internt. - Du bygger förtroende genom kontroll och tydlighet, inte genom att låta mest.
Varför du vill ha jobbet
• Du får arbeta nära besluten. Du sitter inte längst ned i kedjan, du har en nyckelposition i uppdraget. - Du kliver in i ett bolag med etablerade kunder och högt förtroende, men fortfarande korta beslutsvägar där du märks direkt. - Du jobbar med uppdrag som både syns nationellt och gör faktisk skillnad för företag här i regionen. - Du blir den som skapar arbetsro runt andra och ser till att kvaliteten håller även när tempot är högt.
Vad vi erbjuder
Heltid/tillsvidare med sex månaders provanställning. - Kontorstid. - Placeringsort Nyköping (Sunlight/Nytorget). - Hälsostöd och förmåner via Avonova. - Trygga villkor via Unionen/Fora. - Ett lag på runt åtta personer som jobbar nära varandra och gör både strategi och produktion, utan onödiga led.
Vi är idé- och affärsutvecklare med bakgrund som medieproducenter som drivit "riktig" byrå i snart 15 år. De första fem åren gick åt till att bli skarpa producenter. Vi tar ansvar för hela kedjan: riktning, plan, genomförande och effekt. Vi är tillräckligt små för att vara snabba och personliga och tillräckligt erfarna för att hantera komplexa uppdrag.
Relevant utbildning är meriterande. Erfarenhet väger lika tungt. PR-kompetens är positivt. B-körkort är ett krav. Referenstagning kommer att ske. (hundar finns på kontoret)
Vi intervjuar löpande och anställer när vi hittar rätt, så skicka din ansökan redan nu.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig.
