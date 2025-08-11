Projektledare järnvägsbroar
2025-08-11
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Vill du ha varierande arbetsuppgifter där du ser ett resultat av det du gör? Som projektledare på Trafikverket är du med och bidrar till en grön, smidig och trygg infrastruktur för dagens och framtidens Sverige.
Projektledare järnvägsbroarPubliceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
I denna spännande roll får du möjlighet att driva underhållsprojekt för järnvägsbroar i Norra regionen tillsammans med projektledarkollegor. Du ansvarar för helheten när det gäller att leda, styra och följa upp projekt, inklusive budgetansvar och tillser att Trafikverket får det vi har beställt/upphandlat. Som projektledare för brounderhåll på järnväg ingår det att ta emot och säkra upp att innehållet i våra beställningar är korrekt och genomförbart, söka tider i spår, handla upp och leda projektering samt utförande av underhållsåtgärder på järnvägsbroar. Du kommer att arbeta med stora kontaktytor, såväl inom Trafikverket som mot externa aktörer. Du besvarar också frågor från allmänhet och media rörande dina pågående underhållsprojekt.
Du kommer till enheten Byggnadsverk som idag består av ca 10 medarbetare som är placerade över hela regionen och ansvarar för drift och underhåll av våra byggnadsverk (broar, tunnlar och bergskärningar) inom regionen. I vårt uppdrag ingår att bedöma tillståndet, planera och utföra förebyggande och avhjälpande åtgärder samt ibland även utbyte av befintliga konstruktioner.
Övrig information
Placeringsort: Härnösand, Sundsvall, Östersund, Skellefteå, Umeå eller Luleå.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
I denna rekrytering kan webbaserade tester användas som en del i urvalet. För de kandidater som därefter går vidare till intervju sker dessa via Skype och är planerade med start v 36.
I denna rekrytering kan webbaserade tester användas som en del i urvalet. För de kandidater som därefter går vidare till intervju sker dessa via Skype och är planerade med start v 36.
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.Kvalifikationer
Ditt ledarskap präglas av att bygga förtroende, driva projekt självständigt och leverera resultat. Du har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt, är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du är proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk förmåga.
Vi söker dig som har
teknisk universitets- eller högskoleutbildning (180 hp/120 p), men du kan även ha en annan utbildningsbakgrund kompletterad med relevant erfarenhet från projektledning och/eller branscherfarenhet som vi bedömer som likvärdig
några års aktuell och för tjänsten relevant erfarenhet av att vara projektledare, uppdragsledare, platschef eller liknande roller
erfarenhet att ansvara för budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift
körkort för personbil
Det är meriterande om du har
erfarenhet att arbeta eller driva projekt i järnvägsanläggningen
ansvarat för projekt inom drift- och underhåll av byggnadsverk/väg/ järnväg
erfarenhet av arbete med brounderhåll
kunskap om entreprenadjuridik AB/ABT/AMA
arbetat i förvaltningssystemet BaTManSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
