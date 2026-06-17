Projektledare Järnväg
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Östersund Visa alla byggjobb i Östersund
2026-06-17
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Vi söker en Projektledare till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag.
Stationeringsort: Valbart mellan Trafikverkets kontor i Storlien,Åre eller Östersund.
Tjänsten är på 25-40% av en heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att projektleda avslut och genomförande av järnvägs- och anläggningsprojekt i Storlien, Åre och Östersund. Uppdraget omfattar ansvar för projektets innehåll, kvalitet, ekonomi, tidplan, säkerhet och samordning från projektgenomförande till avtalsskrivande, utförande och besiktning. Konsulten arbetar i nära samverkan med beställaren och bidrar med teknisk rådgivning samt kunskapsöverföring till Trafikverkets medarbetarePubliceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Säkerställa innehåll, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö
Upprätta erforderliga tidsatta aktiviteter och genomarbetade planer för projektet i samverkan med övriga projektledningsresurser
Upprätta kalkyler, och budgetar enligt framställda rutiner för projektet
Ansvara för upprättande av erforderliga avtal med externa intressenter och sakägare
Tillse att erforderliga operativa möten hålls. Exempel på detta är byggmöten, ekonomimöten, teknikmöten och projekteringsmöten dessa ska hållas ofta och vara förberedda med förskrivna protokoll och dialog med parterna så mötena är avklarade på ca 15 min
Leda periodiserande projektmöten
Utföra arbetet i samverkan och under ledning av beställaren även vad gäller byggprojekt av lokaler för förvaring och säkerställa skalskydd
Följa upp och driva projekt på tid, kostnad och innehåll med prioritering på måluppfylland innan tidplan. Det vill säga arbeta med fokus på aktiviteter och förberenade aktivitetsplanering
Säkerställa att normer, anläggningskrav och föreskrifter (generella eller beställarens) m.m. följs av projektör och/eller utförare
Bistå med teknisk rådgivning
Överföra kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket
Krav (OBS, obligatoriska)
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig.
B-körkort.
Minst 3 års arbetserfarenhet som projektledare/delprojektledare inom det aktuella teknikområdet (Projektledare Allmän järnväg). Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Du ska ha genomgått BASÄSKYDD.
Krav på minst 3 års arbetserfarenhet som projektledare i infrastrukturer där samordningsfunktionen varit en varit en väsentlig del av uppdraget.
Ha genomgått utbildning för att kunna fungera som Beställarens byggarbetsmiljö-samordnare, BAS-P och BAS-U
Ha genomgått kurs "Arbete på Väg – Grund" senaste 5 åren.
Meriterande
Du ska ha kunskap om plan- och bygglagen, PBL inklusive de senaste ändringarna.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7930761-2057933". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Östersund C (visa karta
)
831 57 ÖSTERSUND Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9968374