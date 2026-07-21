Projektledare järnväg - underhållskontrakt
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Vill du leda, utveckla och göra skillnad i ett samhällsviktigt projekt inom järnvägsunderhåll? Då kan rollen som projektledare för underhållskontrakt västra Götaland öst vara nästa steg för dig!Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som projektledare för underhållskontrakt järnväg Västra Götaland Öst ansvarar du för att driva, leda och att samordna arbetet i kontraktet.
Underhållskontraktet innehåller fem bandelar varav tre bandelar är en del av västra stambanan (Laxå-Partille) som det är stort fokus på och är en väldigt viktig del för oss och våra kunder.
Dina arbetsuppgifter blir bland annat att
driva och leda ett projektteam bestående av projektingenjör, underhållsingenjörer och leveransuppföljare och ansvara för att järnvägsunderhållet genomförs enligt avtalat kontrakt och uppsatta mål.
i nära samverkan med vår entreprenör säkerställa att det förebyggande underhållet ger resultat och när det krävs ett avhjälpande underhåll så utförs det effektivt, allt i syfte att våra kunder skall kunna använda infrastrukturen, snabbt, tryggt och säkert.
i genomförandet av kontraktet har du som representerar beställaren en aktiv roll i styrningen och uppföljningen. Du och ditt team samarbetar internt och med entreprenören vad gäller uppföljning och utförande av kontraktet samt uppsatta mål inom säkerhet, kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Du är ansvarig för tid, kostnad och innehåll för allt som berör kontraktet och redovisar månadsvis framdriften.
Trafikverket befinner sig i ett förändringsarbete med syfte att stärka den inre effektiviteten, öka kundfokus och stärka leveransförmågan. I rollen projektledare är du också förändringsledare, och bidrar till att verksamheten gör de förflyttningar som behövs för att nå dessa mål.
I rollen ingår även att du medverkar i upphandling av kontrakt samt i kontrakt vara ansvarig för kommunikation gällande kontraktsfrågor. Du har även kontakt med interna och externa parter såsom andra avdelningar inom Trafikverket, allmänhet, kommuner, entreprenörer och andra intressenter inom projektet. Du kommer att vara Trafikverkets representant vid möten och sammankomster som rör frågor inom ditt område.Kvalifikationer
Ditt ledarskap präglas av att du bygger relationer, klargör riktning och målmedvetet levererar resultat. Du har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt, är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren Du inspirerar, skapar delaktighet och driver utvecklingen tillsammans med ditt team och i samverkan med andra. Du är strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och är en bra problemlösare tack vare din goda analytiska förmåga. Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk, ekonomisk inriktning eller liknande, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
minst 3 års relevant och aktuell arbetslivserfarenhet av projektledning inom bygg och anläggningsprojekt med >100MSEK i total omsättning.
erfarenhet av nybyggnads- eller underhållsprojekt inom järnväg
arbetat med budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
god datorvana och kan lätt sätta dig in i nya system
B-körkort
Det är meriterande om du har
aktuell kunskap inom entreprenadjuridik i ett eller flera av områdena AB/ABT/ABK och AMA
erfarenhet av att projektleda järnvägsprojekt i närtid
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-Hybrid
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via Min karriärsida! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585). Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "18:2026:174". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
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För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Niklas Johansson niklas.b.johansson@trafikverket.se 0101242560 Jobbnummer
10008503