Projektledare IT och digitalisering
Göteborgs Stads Leasing AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs Stads Leasing AB i Göteborg
Göteborgs Stads Leasing AB, GSL, är ett internt kommunalt bolag i Göteborgs Stad. Vi erbjuder smarta lösningar inom leasing, leveranser, återbruk och cirkulär ekonomi. Med våra tjänster kan förvaltningar och bolag, leasa, transportera och cirkulera på ett resurssmart sätt.
Vi levererar maten till barnen och de äldre. Vi ser till att möbler, datorer, elfordon och hjärtstartare finns där de behövs. Vårt uppdrag är att få vardagen att rulla. Så att alla som jobbar i Göteborgs Stad kan göra skillnad. Idag och imorgon. Därför slutar vi aldrig att leta efter nya sätt att bidra till hållbarhet
Vi gör Göteborg mer hållbart varje dag.Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning
Göteborgs Stads Leasing AB växer och utvecklas. Nu förstärker vi vår IT- och digitaliseringsfunktion med tre nya medarbetare, varav en projektledare IT och digitalisering, för att möta samtidens behov av användarcentrerade och kundvänliga lösningar.
Hos oss blir du en av fem medlemmar i IT- och digitaliseringsfunktionen, som leds av en ansvarig teamledare. Du som projektledare IT och digitalisering ska bidra till att vi genomför och slutför systeminföranden och andra digitala utvecklingsprojekt framgångsrikt. Du arbetar nära verksamhetsutvecklare digitalisering, IT-arkitekt, förvaltningsledare IT och IT-tekniker.
IT- och digitaliseringsfunktionen ingår tillsammans med verksamhetsutveckling, kommunikation och miljö och hållbarhet i ett av sex team på avdelningen verksamhetsstöd. Alla medarbetare i det tvärfunktionella teamet är självgående specialister och leder självständigt arbetet inom sitt sakområde. Dina arbetsuppgifter
Som projektledare IT och digitalisering ansvarar du för att leda och koordinera IT- och digitaliseringsprojekt som systeminföranden och tjänsteutveckling genom hela projektet – från utredning och förstudie till införande och överlämning till förvaltning.
Du driver arbetet med behov, krav, och prioritering tillsammans med verksamheten.
Du leder projektorganisationen och rapporterar löpande till styrgrupp och projektägare.
Du säkerställer att aktiviteter och tester genomförs i rätt ordning och att beroenden, risker och leveranser hanteras strukturerat.
Du följer upp projektets leveranser, kvalitet och måluppfyllelse.
Du samordnar verksamhetens alla perspektiv, med lite extra koll på kundfokus samt GDPR och informationssäkerhet.
I rollen bygger och utvecklar du nära samarbeten med verksamhet, IT, kunder och leverantörer för att skapa framgångsrika införanden och hållbara lösningar. Du stödjer och bidrar till förändringsledning, med nya roller och arbetssätt. Ett viktigt fokus i arbetet är att säkerställa att projektets leveranser utgår från kundens behov och bidrar till hög användarnytta och kundnöjdhet.
Göteborgs Stads Leasing står inför flera systeminföranden. Ett första projekt blir troligen att leda arbetet med Göteborgs Stads nya leasingsystem.
Vi tror att du är en rutinerad projektledare med erfarenhet av att leda utvecklingsprojekt med många intressenter. Du känner dig bekväm med att fatta beslut, hantera målkonflikter och navigera i en organisation med flera verksamhetsområden.
Du kan analysera komplexa frågeställningar, identifiera risker och hitta hållbara lösningar. Du gillar mötet mellan människan och tekniken och har förmåga att väga samman verksamhetsmässiga, tekniska och ekonomiska perspektiv i dina beslut. Du är pedagogisk, har utpräglad samarbetsförmåga och anpassar dig snabbt till olika arbetsgrupper och situationer. Du är trygg, prestigelös och självständig i projektledarrollen. Kvalifikationer
För att söka tjänsten behöver du ha:
Högskoleexamen inom IT, systemvetenskap, verksamhetsutveckling eller motsvarande.
Flerårig erfarenhet av projektledning (+urvalsfråga med antal år).
Dokumenterad erfarenhet av att projektleda (+ urvalsfråga antal projekt)
Erfarenhet av projektmodellen PPS eller motsvarande
God förståelse för verksamhetsprocesser och förändringsledning
Det är meriterande om du har:
Certifiering inom projektledning
Erfarenhet från offentlig sektor
Erfarenhet av upphandling enligt LOU
Personliga kompetenser:
Prestigelös och lyhörd för verksamhetens behov
Resultatorienterad och strukturerad
Förmåga att planera, prioritera och driva flera aktiviteter parallellt
Förmåga att leda och motivera andra
Lösningsfokuserad
Ser helheten och säkerställer att teknik och digitalisering bidrar till verksamhetsnytta och effektivare arbetssätt.
Villkor
Hälsa och välmående
Vi satsar på våra medarbetares hälsa och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, träning på arbetstid, frukt och gemensam veckofika.
Personlig och professionell utveckling
Vi värnar om din utveckling och erbjuder relevanta kurser så att du kan växa både som individ och i din yrkesroll.
Under 2027 flyttar vi till nya lokaler på Exportgatan.
Vi hoppas att du vill bli en del av vårt team och vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Inom Göteborgs Stads Leasing bedriver vi samhällsviktig verksamhet. Som tillsvidareanställd kommer du därför att bli krigsplacerad inom ramen för Göteborgs Stads Leasings roll i det civila försvaret.
Vi kommer preliminärt startar med intervjuomgång 1 from v. 34.
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik. (länk till den externa hemsidan, se nedan).
Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Stads Leasing AB
(org.nr 556442-1716), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Kontakt
Arne Möller arne.moller@gsl.goteborg.se 031-3684976 Jobbnummer
9978438