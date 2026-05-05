Projektledare, IT (Digitalisering)
Norla AB / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-05-05
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norla AB i Sundsvall
, Enköping
, Sigtuna
, Västerås
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Som konsult ansvarar du för att leda projekt från planering till genomförande och uppföljning, med särskilt fokus på samverkan mellan verksamhet, IT och externa leverantörer.Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Leda digitaliserings- och IT-projekt
Ansvara för tidplan, styrning och uppföljning
Omsätta verksamhetsbehov till tekniska krav
Koordinera interna och externa intressenter
Säkerställa införande och användning i verksamhetenKvalifikationer
Relevant projektledarcertifiering (PMP, PRINCE2, PPS, IPMA eller liknande)
Minst 10 års erfarenhet av IT-/digitaliseringsprojekt
Minst 3 års erfarenhet från offentlig sektor senaste 5 åren
Mycket god svenska i tal och skrift
Tillgänglig för heltidsstart enligt uppdragsdatum
Meriterande
Erfarenhet från kommunal verksamhet
Telefoni/projekt inom offentlig sektor
Kravanalys
Verksamhetsutveckling
Agila arbetssätt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: cv@norla.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norla AB
(org.nr 556869-7550) Jobbnummer
9893318