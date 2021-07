Projektledare installation inom Life Science - Semcon Sweden AB - Maskiningenjörsjobb i Stockholm

Var med och förbättra människors liv genom att bli konsult på Semcon inom Life Science. På Semcon baserar vi allt vi gör på mänskliga behov och beteenden. Och inom Life Science handlar verkligen allt om slutanvändarna - vare sig det är medicinerna som håller oss friska eller de medicintekniska produkterna som hjälper oss att leva ett aktivt liv.Vi letar nu efter en självgående, teknisk projektledare mot installation med intresse för produktion, processer och komplexa projekt som vill bli en del av vårt team i Stockholm och Södertälje. Här blir du en del av vår avdelning på ca 50 konsulter inom Life Science. Utöver tekniska projektledare finns på avdelningen också konsulter som har expertis inom bland annat Validering, Kvalitet, Process/Produktion, Automation och Test inom läkemedel och medicintekniska branschen.Om rollenPå Semcon sätter vi dig och din utveckling i fokus. Här finns möjligheter att ta sig an olika typer av uppdrag, projekt och roller och ha en nära dialog med din chef kring din utveckling framåt. Vi erbjuder dig olika nätverk att bli en del av och aktiviteter, dels för att utveckla din kompetens och dels för att ha roligt tillsammans med kollegor.I rollen som teknisk projektledare inom produktion och installation kommer du ta dig an uppdrag hos våra kunder men också agera projektledare i Semcons egna leveranser. Att vara projektledare i Semcons egna projektleveranser innebär att du leder en grupp kollegor från Semcon för att gemensamt leverera ett färdigt projekt till kund.Din roll som projektledare kommer bland annat att innebära:Leda investeringsprojekt, installationsprojekt eller projekt inom validering/kvalitetSamordna planer, styrning av ändringar och av arbete i projektDriva och leda projekt enligt uppsatt tidsplan, kvalité och budgetAnsvara för projektekonomi och företräda en budget inför en styrgruppArbeta med upphandling, produktion, kvalitetsuppföljningLeda och engagera dina projektmedlemmarVi söker dig medTeknisk förståelseBakgrund inom produktionsutveckling/processhanteringErfarenhet av projektledning/samordning inom läkemedelsindustrin alternativt annan tillverkande industriErfarenhet av projekt rörande ombyggnationer, investeringsprojekt eller installationsprojektKunskap om branschens lagar, krav och riktlinjerFlytande kunskaper i svenska och engelska språket, i tal och skriftEn förmåga att leda andra samt en förmåga att leda projekt i målVi tror starkt på att människor med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv är viktigt för att göra Semcon till ett bra, utvecklande och roligt ställe att arbeta på.Låter det intressant är du välkommen att skicka in en ansökan. Vid frågor är du välkommen att kontakta Caroline nedan.Caroline Heuman +46736827740Team Manager Life Science