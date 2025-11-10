Projektledare inriktning gator och vägar
2025-11-10
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Teknik- och fastighetsförvaltningen levererar interna tjänster för att våra kollegor i övriga verksamheter ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ansvarar för drift och utveckling av allmän platsmark och utfärdar tillstånd så att kommunkoncernen och näringslivet kan bedriva sin verksamhet. Vi ser också till att barn, elever och omsorgstagare får god och näringsriktig kost och att kommunens lokaler är välskötta och lämpliga för sitt ändamål.
Det arbete vi gör påverkar direkt människors vardag. Varje dag, året om. Vi skapar förutsättningar för ett vackert, tryggt och hållbart Kalmar.
Verksamhet tekniska har idag ca 150 anställda uppdelade i fem enheter gata, park, projekt, kust och grönområden samt verkstad/administration. Vi har en mångfacetterad verksamhet där vi b la driftar och underhåller kommunens gator och parkmarker i alla tätorter samt mark för skog, båt, bad och friluftsliv.
Vill du vara med och utveckla Kalmar?
Nu söker vi en projektledare till projektenheten inom tekniska verksamheten en roll där du får möjlighet att påverka och där vi tillsammans utvecklar kommunen för framtiden.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Som projektledare i stadsbyggnadsprojekt inom tekniska verksamheten driver och ansvarar du för att dina projekt håller sig inom ramarna avseende mål, tidplan och budget. Byggnationerna utförs ofta genom konsulter och entreprenörer och ditt uppdrag är då att ta fram förfrågningsunderlag, bygghandlingar och göra upphandlingar. Jobbet kan också innebära att du deltar i förhandlingar rörande dina projekt.
I arbetet ingår även att genomföra gatuutredningar, driva förprojektering och ta fram kostnadskalkyler kopplade till kommunens detaljplanearbete och därigenom bidra med din kompetens i stadsbyggnadsarbetet från början till slut. Vi arbetar i våra projekt efter PPS-modellen i projektsystemet Antura.
I din roll ingår även budget- och upphandlingsansvar.
Enheten består idag av fem erfarna projektledare, ditt bidrag i gruppen som vår nya kollega är viktig. Vi har många och utmanande projekt som kräver att vi hjälps åt, diskuterar lösningar och stöttar varandra. Vi förutsätter att du också vill jobba på det sättet. Kvalifikationer
Du har erfarenhet av att driva byggprojekt inriktade mot byggnation av vägar/gator samt har kunskap inom områdena projektering och byggledning till exempel som projektledare inom anläggningsbranschen. Det är meriterande att ha arbetat med liknande uppdrag inom offentlig verksamhet.
Vi söker dig som har
• Ingenjörsexamen inriktning byggnation tex väg- och vatteningenjör, byggnadsingenjör eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Kunskap/erfarenhet av projektledning
• Erfarenhet av upphandling och av att ta fram förfrågningsunderlag
• Kunskaper inom entreprenadjuridik
Om du har erfarenhet av LOU och kalkylering är det extra meriterande.
Vi ser att du har goda IT-kunskaper och behärskar svenska språket väl, både muntligt och skriftligt.
I rollen ingår budgetansvar, vilket innebär att du behöver ha god förståelse för ekonomi och erfarenhet av att arbeta med ekonomiska frågor.
Du har en stark egen drivkraft och driver dina projekt framåt på ett strukturerat sätt. Ditt ledarskap präglas av att du inspirerar, skapar delaktighet, klargör riktning och levererar resultat. Du har god kommunikativ förmåga, gillar att samarbeta, är engagerad och utöver det gillar du att ha många parallella projekt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
