Projektledare inriktning bygg och underhåll
Coor Service Management AB
2025-12-19
Är du en driven projektledare som vill skapa lösningar som gör skillnad? Hos Coor får du möjlighet att leda spännande projekt inom bygg och fastighetsunderhåll - i en miljö där kvalitet, säkerhet och kundupplevelse står i centrum.
Vilka är vi?
Coor är Nordens ledande leverantör av Facility Management. Vi skapar arbetsmiljöer som fungerar bättre - genom innovation, ansvar och samarbete. Hos oss blir du en del av ett team som driver projekt med fokus på hållbarhet, struktur och effektivitet.
Vi är en trygg arbetsgivare med en varm och inkluderande kultur där du får möjlighet att utvecklas och växa. Uppdraget omfattar en rikstäckande leverans som gör vardagen enklare och arbetsmiljön bättre - med tjänster som reception, konferens, lokalvård, teknisk service, projektledning och mycket mer.
Om rollen
Som projektledare hos Coor ansvarar du för att planera, driva och samordna projekt inom bygg, installation och underhåll - från start till mål. Du säkerställer att projekten levereras med hög kvalitet, inom tid och budget, och har en central roll i dialogen med kundens beställare samt interna och externa intressenter.
Du blir en del av en rikstäckande projektverksamhet och ett team med cirka 25 projektledare som tillsammans driver utveckling och leverans i stor skala. Projekten varierar från hyresgästanpassningar till underhållsprojekt, vilket ger dig en spännande och dynamisk vardag.
I rollen ingår:
- Operativ projektledning och samordning av flera projekt parallellt.
- Kalkylering och framtagning av anbud.
- Upprättande av leverantörsavtal och hantering av beställningar.
- Löpande kommunikation kring status, tidplan och ekonomi.
- Ansvar som byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P/BAS-U).
- Aktivt arbete med förbättring av rutiner och arbetssätt.
Resor förekommer inom regionen, cirka 1-2 dagar per vecka. Placering är Stockholm, Göteborg, Malmö eller Umeå.
Vem är du?
Du är en trygg och affärsmässig projektledare som trivs med att ta ansvar och driva utveckling framåt. Med struktur och driv navigerar du skickligt i komplexa projekt och gör korrekta intresseavvägningar i en säkerhetskänslig miljö. Du har ett analytiskt och lösningsorienterat arbetssätt och levererar resultat även i högt tempo.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
- Förmåga att skapa struktur och framdrift i komplexa projekt.
- Styrka i att bygga förtroende och hantera många intressenter.
- Mod att kravställa och fatta beslut som leder till resultat.
- Hög integritet och professionalism i säkerhetskänsliga miljöer.
- Ett innovativt och lösningsorienterat mindset.
Din professionalism och ditt engagemang gör dig till en nyckelperson i att skapa värde för både kund och Coor.
Vi ser att du har:
- 3-5 års erfarenhet av projektledning inom bygg, installation eller fastighet.
- Kunskap inom entreprenadjuridik (AFF).
- Teknisk högskoleutbildning inom bygg, fastighet eller motsvarande.
- Dokumenterad kompetens inom BAS-P/BAS-U.
- God förståelse för projektekonomi och processer.
- Mycket god svenska och engelska i tal och skrift.
- Körkort B.
Meriterande: Projektledarutbildning och erfarenhet av fastighetsteknik.
Varför Coor?
- En nyckelroll i ett av våra största FM-kontrakt.
- Möjlighet att driva utveckling och effektivisering - skapa struktur och höj kvaliteten.
- En kultur som värderar hälsa, säkerhet, mångfald och inkludering.
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Förmåner som avtalspension, försäkringar och föräldralön.
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
- Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid 100%
- Arbetstid: Kontorstider
- Startdatum: Efter överenskommelse
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och kan komma utföra bakgrundskontrolll vid anställning.
Övrig information
Vid frågor kontakta: Carl Hallgren Lundberg på carl.hallgrenlundberg@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande så sök in redan idag.
Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
