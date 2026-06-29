Projektledare inom VVS till Kristianstad
Aktiebolaget Infjärdens Värme / Maskiningenjörsjobb / Kristianstad Visa alla maskiningenjörsjobb i Kristianstad
2026-06-29
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VVS Projektledare med stort driv till IVAB Kristianstad
Nu söker vi en erfaren Projektledare inom VVS till vår filial i Kristianstad. Är du en strukturerad och lösningsorienterad person med en god förmåga att skapa förtroende och bygga relationer? Trivs du i en roll där du får leda projekt samt vara delaktig i att utveckla affären och får vara en del av ett team med högt i tak och korta beslutsvägar? Då kanske du är den vi söker!
Om tjänsten
Som projektledare har du en central och viktig roll att driva och samordna projekt från start till mål. Du ansvarar för att säkerställa att arbetet flyter smidigt och effektivt. Det innebär ansvar för ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och dokumentation samt att projekten genomförs enligt uppsatta mål och tidsramar.
Vanliga arbetsuppgifter:
Gå igenom projektunderlag med ledande montör och upprätta riskanalys, egenkontroll samt projektmål
Fördela ansvar och uppgifter inom arbetsgruppen
Bygga och vårda kundrelationer genom professionellt bemötande
Bevaka ekonomin i projekten och säkerställa korrekt fakturering och kostnadsuppföljning
Beställa material
Säkerställa en god arbetsmiljö genom att följa lagar, regler och företagets verksamhetssystem
Hantera projektadministration, inklusive dokumentation och rapportering i företagets system och i projektetssystem
Vara delaktig i rekryteringsprocesser av nya montörer samt säkerställa god introduktion, leda och motivera
Resor förekommer inom tjänsten.
Vem är du?
Vi söker i första hand dig som haft en likande roll innan och vet vad jobbet innebär. De är viktigt att du har erfarenhet av VVS-yrket och kan hjälpa till att guida våra montörer i deras dagliga arbete samtidigt som du behöver ha god datorkunskap och gärna erfarenhet av fakturering etc. Då vi vill främja en öppen kultur är det viktigt att du som person är prestigelös, lösningsorienterad och orädd för att ta dig an olika typer av arbetsuppgifter. Vi tror att du som person har ett gott kundbemötande och är serviceinriktad. Du behöver också kunna arbeta såväl självständigt som i team.
Krav:
• B-körkort
• Goda kunskaper i Office-paketet samt i övrigt goda digitala kunskaper
• Behärskar svenska väl både i tal och skrift
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Har du erfarenhet och kunskap inom kyla, medicinska gaser samt kalkylering så är det ett stort plus.
Det här kan vi erbjuda dig
Vi erbjuder dig möjligheten att få växa med ett familjeföretag som har över 75 års erfarenhet i branschen. IVAB har en stabil ekonomi och kompletterande verksamheter såsom mekanisk verkstad, industriavdelning som utför installationer runt om i Norden samt dotterbolag inom bl.a. stålkonstruktion. IVAB har låg personalomsättning och stor trivsel bland medarbetarna. I Kristianstad kommer du till en hemtrevlig och fräsch lokal. Stämningen och känslan på filialen är mycket fin och familjär, precis som vi vill ha det. Vi jobbar mot såväl entreprenad och projekt som service för företagskunder och privatpersoner.
Vi erbjuder även:
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag
• Företagshälsovård och hälsoundersökningar
• Förmånsbil/förmånscykel
• Hyra av egen fjällstuga m m
Tjänsten är på heltid. Vi tillämpar provanställning 6 månader. Startdatum enligt överenskommelse.
Rekrytering sker löpande, skicka din ansökan redan idag!
Mer om IVAB
IVAB grundades 1947 i Sjulnäs utanför Piteå och drivs idag av tredje generationen. Verksamheten kan delas upp i fyra delar; verkstad, industri, VVS och sprinkler. Inom VVS är vi auktoriserade vvs-, sprinkler- och gasinstallatörer. IVAB-koncernen har ca 300 anställda. Vi består i dagsläget av huvudkontoret i Piteå, 10 filialer runt om i landet samt dotterbolagen Nordtool AB och IVAB fastigheter. Tillsammans står vi redo att möta dagens och morgondagens krav på ett väl fungerande företag. Läs gärna mer på www.ivab.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Infjärdens Värme
(org.nr 556074-1935), http://ivab.com
291 62 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bredbandsvägen 19 Kontakt
Filialchef Kristianstad
Patrik Nyfors patrik.nyfors@ivab.com 010-405 70 22 Jobbnummer
9983655