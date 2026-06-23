Projektledare inom VVS
NN Bemanning & Rekrytering AB / Maskiningenjörsjobb / Södertälje Visa alla maskiningenjörsjobb i Södertälje
2026-06-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NN Bemanning & Rekrytering AB i Södertälje
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Som projektledare får du ett helhetsansvar för projektets alla faser – från kalkyl och planering till slutleverans och ekonomisk uppföljning. Du har en central roll som spindel i nätet, där du koordinerar projektets alla delar och säkerställer att arbetet flyter på effektivt. Rollen är operativ och kräver ett stort engagemang samt närvaro eftersom du rapporterar till VD och ni har ett nära samarbete i alla led.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Leda och driva projekt inom industri, process och rör/VVS-installationer
• Fungera som spindel i nätet mellan kunder, elektriker, montörer, snickare och underentreprenörer
• Ansvara för planering, resursfördelning och hålla koll på personal i projekten
• Säkerställa tidplan, materialinköp och projektekonomi
• Arbeta med dokumentation, uppföljning och egenkontroller
• Identifiera risker och lösa problem längs vägen
• Rapportera till ledningProfil
Vi söker dig som är en strukturerad och ansvarstagande ledare med god förmåga att hålla många trådar i gång samtidigt. Du trivs i rollen som spindel i nätet och har ett naturligt driv i att planera, följa upp och skapa ordning i projekt.
Du är självgående, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med både kollegor och kunder.Kvalifikationer
• Erfarenhet som projektledare inom industri, rör, VVS eller teknisk entreprenad
• Fördel om du har arbetat praktiskt inom VVS tidigare
• Erfarenhet av projektplanering, ekonomi och dokumentation
• Förmåga att leda personal och hålla struktur i projekt
• God teknisk förståelse
• Kan kommunicera obehindrat på svenska/engelska i tal & skriftOm företaget
En nyckelroll i ett stabilt och växande företag med goda utvecklingsmöjligheter, där du får möjlighet att påverka både verksamheten och din egen roll.
Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor, korta beslutsvägar och en familjär arbetsmiljö där alla känner varandra och där gemenskap, respekt och hjälpsamhet genomsyrar vardagen. Den nära sammanhållningen skapar engagemang, delaktighet och en trivsam arbetsplats där medarbetarna stöttar varandra.
Du blir en del av ett prestigelöst och sammansvetsat team där samarbete, yrkesstolthet och kundfokus står i centrum.Om företaget
NN Bemanning & Rekrytering är ett bemannings- och rekryteringsföretag med stark lokal förankring och rikstäckande verksamhet. Vi är anslutna till Almega Kompetensföretagen och omfattas av kollektivavtal, vilket innebär att vi följer branschens regler, kvalitetskrav och etiska riktlinjer. Detta skapar trygghet för såväl våra kunder som våra medarbetare.
Vi tror starkt på lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och rätt kompetens på rätt plats – faktorer som är avgörande för framgångsrika samarbeten. Med kontor i Vetlanda och Eksjö finns vi nära kunder och kandidater i Höglandet, samtidigt som vi levererar bemannings- och rekryteringslösningar till företag över hela Sverige.
Vi tillsätter såväl kollektivanställda som tjänstemän och erbjuder flexibla lösningar anpassade efter varje kunds unika behov. Oavsett om det gäller kortsiktiga bemanningslösningar eller långsiktiga rekryteringar strävar vi efter att leverera hög kvalitet i varje uppdrag.
Är du redo att ta nästa steg i karriären? Vi hjälper dig att hitta nya möjligheter och arbetar aktivt för att utveckla och ta tillvara din kompetens genom spännande uppdrag och värdefull arbetslivserfarenhet.
Sedan starten har vi etablerat samarbeten med över 20 nöjda kunder. Genom vårt engagemang, vår lyhördhet och vår flexibilitet fortsätter vi att växa tillsammans med våra kunder och kandidater. Vår spetskompetens finns inom industri, lager, logistik och entreprenad, där vi dagligen hjälper företag att hitta rätt kompetens och kandidater att hitta rätt arbetsplats.
Vad NNBR Erbjuder:
Tjänsten som VVS projektledare är en direkt rekrytering där du blir anställd av vår kund.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan – tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Hassan Nqila på Hassan@nnbr.se
eller 076-199 74 34 – vi hjälper dig gärna!
Hos oss får du:
• Kollektivavtal och schyssta villkor
• Möjlighet till personlig utveckling
• Tjänstepension och försäkringar enligt avtal
• Marknadsmässig lön
• En spännande och varierande roll
• Engagerade kollegor och god sammanhållning
• Goda chanser till kompetensutveckling och långsiktig anställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NN Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559575-6833), https://nnbr.se/
Stationsgatan 4D (visa karta
)
574 31 VETLANDA Kontakt
Hassan Nqila hassan@nnbr.se +46 76 199 74 34 Jobbnummer
9975783