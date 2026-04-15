Projektledare inom verksamhetsutveckling
2026-04-15
Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en samhällskritisk verksamhet inom energisystemet där verksamhetsutveckling är avgörande för att skapa struktur, effekt och långsiktig förmåga. Här blir du en del av en strategisk funktion som arbetar nära verksamheten med utveckling, samordning, förvaltning och vidareutveckling av gemensamma områden, metoder och verktyg.
Uppdragen spänner över projektstyrning, processtyrning, förändringsledning och bredare verksamhetsutvecklingsinitiativ. Du driver projekt och uppdrag med tydligt fokus på verksamhetsnytta och kan samtidigt ha flera initiativ igång parallellt, med varierande storlek och komplexitet. Det här är ett uppdrag för dig som gillar att skapa framdrift i komplexa sammanhang och vill påverka arbetssätt i en organisation med stort samhällsvärde.
ArbetsuppgifterDu initierar, driver och leder verksamhetsutvecklingsprojekt och uppdrag med fokus på effekt och verksamhetsnytta.
Du tar fram projekt- och uppdragsplaner, tidplaner, resursbehov och upplägg för att skapa rätt förutsättningar för genomförande.
Du säkerställer att projekt och uppdrag levereras enligt överenskommen plan och omfattning.
Du tar fram beslutsunderlag enligt etablerad projektstyrningsmodell.
Du presenterar och driver dialog kring status, vägval och uppdateringar med effektägare och andra intressenter.
Du håller ihop arbetet mot olika målgrupper och säkerställer att behov och förväntad effekt är tydliga genom hela uppdraget.
Du identifierar och genomför förändringsledningsaktiviteter som stöttar införande och förankring.
KravMinst 5 års dokumenterad erfarenhet, inom den senaste åttaårsperioden, av att driva verksamhetsutvecklingsprojekt i rollen som projektledare.
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med projektstyrningsmodellen PPS.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av att driva, som projektledare, varierande projekt, både i samtida antal och komplexitet, inom den senaste åttaårsperioden.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av att skapa och leda tvärfunktionella team i dynamisk och föränderlig miljö.
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att planera och driva workshops.
Dokumenterad erfarenhet av att ha genomfört minst två förstudier inom verksamhetsutvecklingsområdet, inom den senaste åttaårsperioden.
Du är flytande i svenska, muntligt och skriftligt.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeMinst 3 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med agila metoder.
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med förändringsledning inom uppdrag eller projekt.
Minst 12 månaders dokumenterad erfarenhet av att arbeta inom statligt styrd verksamhet.
Du har genomfört minst 2 offentliga upphandlingar inom kommunal eller statligt styrd verksamhet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
