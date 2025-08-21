Projektledare inom verksamhetsutveckling
Soros Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Jönköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Jönköping
2025-08-21
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Jönköping
, Falköping
, Hjo
, Haninge
, Borås
eller i hela Sverige
Placeringsort: Sundbyberg (med möjlighet till viss distans)
Omfattning: Heltid (100 %)
Uppdragsperiod: 3 november 2025 - 29 januari 2027
Möjlighet till förlängning: Ja, upp till 1 år i taget (max t.o.m. november 2033)
Om uppdraget
Vi söker en erfaren projektledare/uppdragsledare inom verksamhetsutveckling till ett långt konsultuppdrag. Rollen innebär att du leder, driver och samordnar verksamhetsutvecklingsprojekt och uppdrag i nära samarbete med olika intressenter inom organisationen. Du kommer ofta hantera flera parallella uppdrag och bidra till att skapa struktur, effekt och långsiktigt värde.
Arbetet innebär att:
Ta fram projekt- och uppdragsplaner, tidsplaner och resursäskanden.
Leverera projekt enligt överenskommen plan och omfattning.
Utarbeta beslutsunderlag enligt etablerad projektstyrningsmodell.
Leda tvärfunktionella team och säkerställa god kommunikation med effektägare och andra intressenter.
Planera och genomföra workshops samt förstudier.
Identifiera behov och driva förändringsledningsaktiviteter. Publiceringsdatum2025-08-21Kvalifikationer
Obligatoriska krav (minst 5 års erfarenhet inom respektive område):
Framgångsrik projektledning inom verksamhetsutveckling, med både verksamhets- och IT-fokus.
Arbete enligt projektstyrningsmodellen PPS.
Leda och skapa tvärfunktionella team i dynamisk och föränderlig miljö.
Genomföra förstudier och kravarbete.
Planera och driva workshops.
Hantera parallella projekt och uppdrag med varierande komplexitet.
Arbeta inom statlig eller kommunal verksamhet (minst 18 månader, varav minst 6 månader inom energibranschen).
Genomföra offentlig upphandling i statlig eller kommunal verksamhet.
Meriterande:
Erfarenhet (minst 3 år) av agila metoder.
Erfarenhet (minst 3 år) av aktiv förändringsledning i projekt/uppdrag. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har stark samarbetsförmåga, god kommunikativ förmåga och vana att analysera komplexa situationer. Du är en problemlösare med tydlig beslutsamhet i osäkra situationer, har inkluderande ledarskap och kan inspirera samt motivera team. Du arbetar självständigt, strukturerat och flexibelt utifrån verksamhetens behov.
Säkerhetsprövning
För att kunna påbörja uppdraget krävs godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll. Processen tar vanligtvis 8-10 veckor.
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialiserat konsultbolag som hjälper organisationer med rekrytering och uppdrag inom teknik, projektledning och specialistkompetenser. Vi arbetar nära både våra uppdragsgivare och konsulter för att säkerställa smidiga processer, tydlig kommunikation och hög leveranskvalitet.
Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt, då urval och intervjuer sker löpande. Skicka in ditt CV och beskriv kort hur du uppfyller kraven i uppdraget.
Tveka inte att höra av dig om du har frågor kring rollen eller processen - vi berättar gärna mer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780)
561 33 HUSKVARNA Jobbnummer
9470195