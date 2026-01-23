Projektledare inom VA till VA SYD
VA SYD / Byggjobb / Malmö Visa alla byggjobb i Malmö
2026-01-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VA SYD i Malmö
, Lund
, Eslöv
eller i hela Sverige
Vill du bidra till ett mer hållbart samhälle och göra skillnad varje dag? På VA SYD får du leda projekt som säkrar framtidens vattenförsörjning och avloppssystem.
Nu söker vi projektledare inom VA som brinner för kvalitet, miljö och långsiktighet och vill bidra till vårt samhällsviktiga uppdrag.Din framtida roll
Som projektledare leder du stora samhällsbyggnadsprojekt inom vatten- och avloppsledningsnätet från början till slut.
Dina arbetsuppgifter omfattar följande:
- Ha övergripande ansvar för projektens tidplan, resurssättning och ekonomi
- Tillsammans med övriga instanser säkerställa att projektet lever upp till ställda tekniska krav och specifikationer
- Proaktivt koordinera med övriga projektintressenter, både internt och externt, för att säkerställa att projektet löper enligt plan och budget
- Hantera skeden från tidig förprojektering, upphandling, projektering, entreprenad och byggledning, fram till överlämnandet till driftorganisationen
- Driva projekt eller projektprogram med budget över 100 miljoner kronor samt att leda en projektgrupp med specialister för att hantera större och/eller mer komplexa projekt
Som en del av enheten Förbättring och Förnyelse samarbetar du med engagerade kollegor inom Projektavdelningen för att skapa stabila, hållbara och smarta lösningar. Vi arbetar bland annat med att förnya ledningsnät för växande områden, bygga överföringsledningar som säkrar vattenleveransen samt koppla befintliga områden för bättre vattenkvalitet och minskad klimatpåverkan.
Vi erbjuder
Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över vårt samhällsviktiga uppdrag och som projektledare kommer du att ges mycket ansvar och ha möjlighet att påverka både arbetet och din egen kompetensutveckling. Avdelningen Projekt är placerade på VA SYDs huvudkontor med lokaler nära Malmö Central. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterdagsväxling. Vi arbetar aktivt för att VA SYD ska upplevas som en mycket bra arbetsplats av våra medarbetare
Vem är du?
Vi söker en projektledare som trivs i rollen och motiveras av att skapa resultat och göra en positiv skillnad. Du är en person som värderar att bygga goda relationer och är tydlig och lyhörd i din kommunikation. Samarbetet med olika människor och avdelningar är något som kommer naturligt för dig. Du har en stark förmåga att planera och prioritera ditt arbete och du har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter. Vi söker dig som står bakom vår miljöidentitet och våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Dina erfarenheter
För rollen som projektledare önskar vi att du har:
- Högskoleingenjörs-/civilingenjörsexamen inom väg- och vattenbyggnad, samhällsbyggnad eller motsvarande kompetens genom omfattande erfarenhet
- Allmänna kunskaper om branschstandarden AMA samt AB, ABT och ABK
- Minst 3 års arbetslivserfarenhet från samhällsbyggnadsbranschen eller andra infrastrukturprojekt, längre relevant arbetslivserfarenhet anses meriterande
- B-körkort
- Erfarenhet av att arbeta inom projektorienterade verksamheter
- Erfarenhet av att arbeta med VA anses meriterande
Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Välkommen med din ansökan!
Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att alla sökande bedöms utifrån samma kriterier och prioriterade kompetenser. Våra intervjuer fokuserar på de kompetenser som är viktiga för rollen, vilka inkluderar yrkesmässig erfarenhet, kunskap och beteenden. På så vis kan vi matcha rätt kandidat för rollen och göra ett effektivt och rättvist urval.
VA SYD bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade, det innebär att du som sökande eventuellt behöver gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vissa av våra anställningar kan även innebära en krigsplacering. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VASYD - 1149". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VA SYD
(org.nr 222000-2378) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Projekt Kontakt
Rebecka Karlsson 040-6350603 Jobbnummer
9700113