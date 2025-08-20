Projektledare inom underhåll till vår kund
Här får du arbeta nära både teknik och människor, i en roll där du kombinerar teknisk kompetens med att driva underhållsaktiviteter från start till mål. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Som projektledare kommer du driva uppdrag från uppstart till avslut inom diverse underhållsprojekt. Du kommer även tillsammans med kollegor vara en viktig kugge i att utveckla själva processen av hur man jobbar i projekten.
Du erbjuds
• Att bli en del av ett företag med goda karriärsmöjligheter
• En utbildningsbudget som anpassas utifrån dina kompetenser och intresse
• En dedikerad konsultchef som stöttar dig i din utveckling
Dina arbetsuppgifter
• Driva mindre projekt inom underhållsteknik
• Leda och koordinera arbetsgrupper från olika teknikområden
• Utveckla och förbättra arbetsprocesser i projekt
• Samarbeta med gruppchefen för att optimera projektresultat
VI SÖKER DIG SOM
• Har teknisk utbildning på åtminstone gymnasial nivå
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Grundläggande kunskap om projektarbete
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av projektledning, med fördel från industri
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
